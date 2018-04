Ezzel töltik a neten az időt a csillagjegyek

A Kos (március 20. – április 19.)

A Kost kifejezetten érdeklik az egészséges életmóddal, a bioétkezéssel, ételekkel kapcsolatos cikkek, oldalak, ezért szívesen böngészget receptek, videók között az interneten. Amint megtalálta a számára nélkülözhetetlen információkat, azonnal le is lép a netről, mert őt inkább a való élet izgalmai és kihívásai vonzzák, mintsem a digitális világ útvesztője.

A Bika (április 19. – május 20.)

A Bika gyakran használja az internetet, hogy ötleteket, inspirációt merítsen a vállalkozásához, a munkájához. Szabadidős programok után is szívesen kutat, a neten vásárol színház-, koncertjegyet vagy különböző tárlatokra, kiállításokra belépőket. Nagyon szeret főzni is, így az sem véletlen, hogy végeláthatatlan mennyiségű receptet tárol a gépén különböző mappákban.

Az Ikrek (május 21. – június 20.)

Az Ikrek az egyik legkíváncsibb, legérdeklődőbb típus. A közösségi portálok rajongója, szívesen tartja az ismerősökkel a kapcsolatot ezeken az oldalakon keresztül. Posztolgat, üzeneteket küld, de munkát is szívesen keresgél az interneten. A legújabb elektronikus kütyüket tesztelő, bemutató oldalakat szinte mindennap olvassa.

A Rák (június 21. – július 22.)

A Rák nagyon szereti az otthonát. A DIY-ötletekért valóssággal rajong, hiszen szívesen dekorálja, szépítgeti a környezetét. A lakberendezés a hobbija, ezért a szebbnél szebb dekorációk valóssággal bearanyozzák a napját. Sütni, főzni is nagyon szeret, ő is százával tölti le a netről a recepteket.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Az Oroszlán a legszívesebben netes játékokkal kapcsolja ki magát a fárasztó munka után. Nagyon szívesen böngészgeti az utazási oldalakat, ahogyan az egészséges életmódról szóló cikkeket is szereti. A munkájához kapcsolódó pénzügyi témákat, tippeket előszeretettel kattintgatja és olvassa el.

A Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

A Szűz szinte biztosan olyan oldalakat nézeget és olvas az interneten, amelyek a tisztasággal, az egészséggel kapcsolatosak. Az otthonról, a családról szóló információk, cikkek is nagyon érdeklik, ahogyan folyamatosan kutat az olyan tippek után mint, hogyan szervezze még hatékonyabban az életét, a munkáját. Nála egyszerre biztosan több ablak is nyitva van…

A Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A Mérleg szinte belevész az internet forgatagába, amikor információk után keresgél. Mi más is érdekelhetné őt jobban, mint a divat, a szépség, a legújabb trendek, a művészet. Zenét, filmeket, sorozatokat is szívesen keres a világhálón, de a közösségi oldalakon is nagyon szívesen cseveg a barátokkal.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpió…, nos leginkább a felnőtteknek szóló erotikus tartalmakat böngészi az interneten. Na jó, azért nem csak ezt. Nagyon szereti az összeesküvés-elméleteket, ahogyan a spiritualitás, az ezotéria is közel áll a lelkéhez. A könyvjelzője számtalan alternatív gyógyászattal és paranormális jelenségekkel foglalkozó oldalt is tartalmaz.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

A Nyilas szinte megállás nélkül bújja az internetet, őt valóban minden érdekli. Kikapcsolódásként, szórakozásként használja a világhálót, a kedvenc zenéit hallgatja, és persze folyamatosan az újabb és újabb utazási lehetőséget kutatja. Neki még a nyitóoldala is biztosan egy inspiráló úti cél. A filozófia, az ezotéria az ő fantáziáját is megmozgatja.

A Bak (december 22. – január 19.)

A Bak hajlamos a munkamániára, ezért ő még a neten is dolgozik, a munkájához kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat olvassa a legszívesebben. Kifejezetten gyakorlatias típus, nagyon jó a kézügyessége és a problémamegoldó képessége. Sosem hív szerelőt vagy szakembert, ha valamit meg kell javítani otthon, inkább az interneten keresi a megoldást, a számára kihívást jelentő feladatot mindig megcsinálja saját maga.

A Vízöntő (január 20. – február 18.)

A Vízöntő az internet szerelmese, nem véletlen, hogy közöttük nagyon sokan a világháló függőivé válnak. Ő az, aki a neten való barangolás közben érzi magát igazán komfortosan és otthon. Szó szerint ez az ő világa. Megtalál minden információt, ami csak érdekli, cseveghet, ismerkedhet, játszhat valójában különösebb felelősségvállalás nélkül.

A Halak (február 19. – március 20.)

A Halak számtalan témában olvas az interneten. Az asztrológiától az álomfejtésen át a versekig, a művészetekig minden érdekli. Nagyon szereti a filmet, a sorozatokat, és szinte neki találták ki a netes fórumokat, ahol minden őt foglalkoztató kérdést megvitathat, és még egyedül sem érzi magát a világhálón.

