Ez a 3 csillagjegy azt sem tudja, mi az a féltékenység

A féltékenység a legharmonikusabban induló kapcsolatot is gyorsan tönkreteheti. Ezek a csillagjegyek egyáltalán nem féltékeny típusok. A horoszkóp szerint általában lazák, könnyedek, engedik élni a párjukat. Persze a szabadságot, az önállóságot maguknak is pontosan ennyire megkövetelik a kapcsolatban. Ha valami elriasztja őket, az a birtoklás, a kötöttségek, a társuk féltékenysége. Te is a legszerencsésebbek közé tartozol, akik hírből sem ismerik a zöld szemű szörnyeteget? És vajon a párod?