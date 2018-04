Ebben a sportban lennél díjnyertes a csillagjegyed alapján

Bármilyen mozgásformát is választasz, fontos, hogy valamennyire élvezd, vagy legalábbis ne utáld annyira. Ehhez lehetséges, hogy több edzést is ki kell próbálnod, hogy rálelj a tökéletesre. Ebben segít a csillagjegyed, ami sokszor közelebb visz ahhoz, hogy milyen típus is vagy valójában, mi motivál és mi nem.

Mutatjuk!

Kos

Született vezetők, akik hűvösek és kontrolláltak. A kenu és a kajakozás intenzív összpontosítást és ellenőrzést igényel, ezért a Kos számára tökéletesnek ígérkezik. Ragadd meg a lapátot, és szállj vízre!

Bika

A türelem nagy erény, mint tudjuk, a Bika türelme pedig páratlan. A kerékpározás például olyan türelmet és stabilitást igényel, amely nem áll messze ettől a jegytől. Ha egyszer valamit a fejébe vesz, hogy elsajátít, akkor bizony a Bika nem adja fel, addig próbálkozik, míg tökéletes nem lesz benne.

Ikrek

Gyors gondolkodók, mindig készen állnak a kihívásra. Semmi sem igényel gyorsabb reflexeket és gondolkodást, mint a tollaslabda, szóval ütőket fel, és ki a szabadba!

Rák

A Rákok nem féltik magukat, nem kényesek, mindenben benne vannak, ezért akár valamelyik olimpiai sportág kipróbálása is elképzelhető a számukra.

Oroszlán

Drámai beállítottságuk miatt a vívás közel állhat hozzájuk, ott aztán ki lehet élni minden felgyülemlett sérelmet.

Szűz

A legszervezettebb, részletekbe menően precíz csillagjegy kiváló lehet a lovaglásban, nem meglepően. A tökéletességre igénye és az elegancia ötvözete a erősen jellemzi ezt a sportágat.

Mérleg

Az egyensúly jeleként mi mást csinálhatna, mint valami gimnasztikus mozgásformát, de akár a kötéltáncot is el tudjuk képzelni. Vagy a gördeszkázást, hogy a realitás talaján maradjunk.

Skorpió

Nyugodt, hűvös külső és fegyelem. A búvároknak erre van szükségük, a Skorpióknak pedig mindezen tulajdonságaik megvannak, úgyhogy nem is ragozzuk tovább.

Nyilas

Talán ki lehet találni, mi illik leginkább a Nyilashoz? Hát az íjászat! Erre született!

Bak

Mint kitartó és ambiciózus jegy, a Bak semmi elől sem futamodik meg. Ha kell, saját csapatot is összeállít az arra érdemesekből, csak ő nyerjen. Foci!

Vízöntő

Hatalmas függetlenség jellemzi, arra megy, amerre sodorja az élet. Leginkább a tengerészet illik hozzá, ha nem is sport a hagyományos értelemben. Szelídebb kalandoroknak a csónakázást ajánljuk.

Halak

Mi más passzolna hozzájuk jobban, mint az úszás!

Your Tango