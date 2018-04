Napi horoszkóp 2018. 04. 20.: Ki a titkos segítőd?

Néha az az érzésed van, hogy a kollégáid egymásnak ellentmondó kérésekkel és feladatokkal találnak meg. Ezzel addig nincs is semmi baj, amíg a főnököd egyértelmű abban, hogy mit szeretne. Ha azonban a főnököd is önellentmondásba keveredik, akkor érdemes kivárnod, hogy kialakuljon a valódi álláspontja.

Úgy érzed, hogy valaki szeretné lenyesni a szárnyaidat. Úgy érzed, hogy valaki meg akar akadályozni abban hogy szárnyalj. Tudod mit? Neked nem kell ezt hagynod.Ha valóban szárnyalni van kedved, akkor most szárnyalj, akkor is, ha mások nem tudnak olyan magasra emelkedni, mint te.

Figyelj a tulajdonodra, figyelj az értékeidre, figyelj a kincseidre. Valaki szeretne birtokolni valamit, ami a tiéd, ami értékes neked. Lehet hogy egy tárgyadra vetettek szemet mások, de az is lehet, hogy egy kapcsolatodra. Ami értékes neked, azt védd meg, de amire nincs szükséged, azt most ajándékozd el nyugodt szívvel.

Tudod mi a pénteki siker titka? Az, ha mindent más szemszögből nézel, mint eddig. Most mindent alakíts máshogy, mint ahogy megszoktad. Vállalj kockázatot, s csavarj egyet a dolgokon. ha így teszel, azzal nemcsak másokat lepsz meg, de önmagad számára is sokkal izgalmasabbá teszed a helyzetet.

Halak

Végre visszatértél egy régi szokásodhoz. Egy olyan szokáshoz, amelyet régen is nagyon szerettél, és amely régen is sok örömöt okozott neked. Ha még csak vágysz arra, hogy visszatérj egy régi tevékenységedhez, akkor itt az ideje belevágnod. Ami régen működött az most is épp olyan hatékony és erős technika.

Még több horoszkóp Halaknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Halak-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Halak-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Halak szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Halak-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Halak jegy jellemzése

A Halak mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Halak aszcendensű emberekről!