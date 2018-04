Melyik mandalát választod? Ez a fel nem oldott karmád

A lélek a születése előtt dönthet úgy, a jelen életében szeretné a karmáját feloldani. Pontosan ez lehet az oka annak, amikor megfejthetetlen nehézségekkel találod magad szembe, bármit teszel, mégsem javul a helyzeted. A karma az életed bármelyik részét érintheti, hatással lehet a szerelmi és baráti kapcsolatokra, az önértékelésedre, az egészségre vagy a munkára, a pénzügyekre. Amikor rájössz és felismered a karmikus leckét, akkor érted meg, valójában mi és miért történt veled. Ehhez a felismeréshez kapsz most segítséget. Nem véletlenül találtál erre a cikkre, fontos üzenetre hívja fel a figyelmedet.

Nézd meg a mandalákat és válassz egyet. Lehetőleg ne találomra, hanem a lelked hangjára figyelve. Amelyik valamiért a leginkább magára hívja a figyelmedet, az a mandala tolmácsolja a feloldatlan karmikus feladatot.

Ez a megoldatlan karmád, ha az első mandalát választottad

A fel nem oldott karmád a mérgező kapcsolatokra vonatkozik, ha ezt az első mandalát választottad. Többféle karmikus kapcsolatod lehet az életedben. Könnyen lehetséges, az a szüleiddel, a szerelmeddel, a barátokkal, esetleg a munkatársakkal függ össze. Talán vannak olyan kapcsolataid, amelyek inkább lehúznak, és hátráltatnak téged, mintsem segítenének az utadon. Az előző inkarnációban ők lehettek azok, akik lenéztek, semmibe vettek téged, holott te nagyon is szeretted őket. Mindez a feltétel nélküli szeretetre tanított téged, végül mégis egyedül maradtál, elhagytak téged. Talán éppen ez a múltbéli tapasztalat okozza, hogy mindenkiről a lehető legjobbat feltételezed. Nem veszed észre a hibákat, mert az előző életben olyan sokat voltál egyedül. Rettegsz a magánytól, ezért benne maradsz a fájdalmas és mérgező kapcsolatokban. Aztán végül mégis magadra maradsz a fájdalmakkal. A karmád szerint fel kell ismerned, hogy senkit sem tudsz megváltoztatni. Bármennyire is szereted, el kell engedned ezeket a társakat, hiszen ez a karmikus leckéd. Fel kell ismerned a figyelmeztető jeleket, és tovább kell lépned a bántó, mérgező kapcsolatból. Amint képes leszel mindezt felismerni, a valódi boldogság is megérkezik az életedbe.

Ez a karmikus leckéd, ha a középső mandalát választottad

Az önbizalom hiányát hozod az előző életedből karmikus feladatként, és azt is, hogy saját magad akadályozod, hogy elérhesd a céljaidat. Számos meggondolatlan, ostoba döntést hoztál az előző életben az egészségeddel, a pénzügyekkel, a munkával kapcsolatosan. Ezek azok, amelyek a mostani életedben karmikus leckeként köszönnek vissza. A fájdalmas múltbéli tapasztalatokkal, hibás döntésekkel aláástad a magabiztosságodat. Nem hiszel magadban, és nem is igazán tudod elfogadni és szeretni az embert, aki vagy. Mindenki követ el hibákat, és mindenki tévedhet az életében. A lényeg, hogy felismerd ezeket a döntéseket és bocsásd meg magadnak a hibákat. Ne csak a sikertelenségre összpontosíts, inkább azt nézd meg, mi mindent értél el és valósítottál meg máris. Ne veszítsd el a motivációdat, keress újabb és újabb kihívásokat, amellyel erősíted magad. Csak a saját véleményed számít, senki másé. Légy őszinte és igazságos, és fogadd el magad annak, aki vagy. Megérdemled a szeretetet és az önbizalmat.

Ez a karmikus leckéd, amennyiben a harmadik mandalát választottad

Alaposan megrogyott a hited a többi emberben az előző életekben, ha ezt a mandalát választottad. Nagyon sokan kihasználtak, becsaptak, elárultak téged. Ez a keserű múltbeli tapasztalat okozza, hogy nagyon nehezen szavazol bizalmat másoknak a mostani életedben. Talán magad sem tudod pontosan, miért érzed folyton a bizalmatlanságot, de az is lehet, már felismerted, hogy meg kellene bíznod a többiekben, mégsem voltál képes minderre eddig. Az akadályokat leküzdheted, de ehhez meg kell nyitnod a szívedet. Légy türelmes magaddal. Most, hogy már tudod, mi okozza benned a bizonytalanságot, lassanként felszámolhatod a kínzó érzéseket. Adj időt magadnak mindehhez. Könnyen lehet, eleinte nem tudod, mit és hogyan tégy, ne erőltesd, hagyd, az érzés magától alakul ki benned. Használd a megérzéseidet, amelyek sosem csapnak be, pontosan tudni fogod, ki az akinek bizalmat szavazhatsz, és ki az, akit tanácsosabb elkerülni. Amint helyreáll az önmagadba vetett bizalmad, mások felé is képes leszel tiszta szívvel nyitni.

(via)