Ez a 4 csillagjegy a legerotikusabb

A Kos a legizgalmasabb szerető

A Kos nagyon energikus, aktív típus, aki a szerelemben is fáradhatatlan, hajlamos a túlzott gyorsaságra és hevességre is. Nem sokat gondolkozik azon, vajon mennyire mély benyomást tesz rád, ő már akkor tudja, kell neked, amikor benned talán még fel sem merült a gondolat. Szenvedélyéből következően ő az egyik legerotikusabb és legtehetségesebb szerető a csillagjegyek között. Ösztönösen tudja, milyen mozdulatokat tegyen, hogy igazán jól érezhesd magad a karjaiban. Bármire hajlandó, semmit sem tudsz kérni, amit visszautasítana. Mindenre nyitott, mert ahogyan az élet bármely más területén, ő a szexben és a szerelemben is a legjobb akar lenni.

A Vízöntő a legeredetibb szerető

A Vízöntő bámulatos intelligenciával, kisugárzással rendelkezik. Viszont hajlamos az önteltségre is, amivel valamelyest ront a pozitív tulajdonságain. Az érzelmeit sem könnyű megérteni, mert a legtöbbször maga sem érti, mi zajlik a lelkében. Nagyon mélyen és intenzíven szeret, de különcsége okán kifejezni azt már sokkal problémásabb neki. Nagyon eredeti csillagjegy, aki sajátosan választ partnert, az ízlése sem mondható hétköznapinak. Őt az intellektussal, a humorral tudod a leginkább lenyűgözni, mintsem a bájos és tökéletes külsővel. Az viszont kétségtelen, bámulatosan kreatív és tehetséges szerető, kifejezetten erotikus, és imádja a hancúrozást. Könnyedén talál magának alkalmi partnereket akkor is, amikor egyedül, szingliként él.

A Halak a legvonzóbb

A Halak a megbízható típusok közé tartozik. Az igaz, hajlamos lehet a félrelépésre, de az is kétségtelen, a családját sosem hanyagolnál el. Nagyon jóindulatú és szelíd, nem mellesleg észbontóan vonzó csillagjegy. Állítólag, akinek még sosem volt kalandja Halak férfivel, nem tudhatja, milyen is az igazán izgalmas szex. Ő az, aki nagyon figyelmes minden partnerével, mégis akkor tudja kiadni magából a legtöbb érzést és figyelmet, amikor igazán szerelmes. Néha önfejű és hóbortos, furcsa szokásai lehetnek, mégis a hálószobában ő a második legerotikusabb csillagjegy.

A Skorpió a legerotikusabb

A Skorpió a legszenvedélyesebb, legérzelmesebb, a legnagyszerűbb szerető – legalábbis a horoszkóp állítása szerint. Ő a szexualitás szimbóluma, az erotika, a testi szerelem megtestesítője. Már az ősi asztrológia a zodiákus legjobb szeretőként említi. Nem véletlenül nyerte el a címet, hiszen átadja testét, lelkét, mindenét a szerelmének. Amíg meg nem találja az igazit, gyakran két nő is lehet az életében egyszerre. De amint elkötelezi magát amellett, aki mindenben társa és valódi partnere, ő az egyik leghűségesebb, legkitartóbb a csillagjegyek között. A hálószobában varázslatosan szenvedélyes és erotikus, hiszen mélyen a lelkében érzi, mit és hogyan tehet a legnagyobb örömödre.

