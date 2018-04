Ezek a csillagjegyek a legszerencsésebbek

Mindenkinek van egy olyan barátja, aki pont akkor késik el, amikor a főnöke nem jön be dolgozni, mindig talál valami csecsebecsét az utcán, és a lehetőségek csak úgy szembejönnek vele. Mutatjuk, mely csillagjegyek szülöttjei mondhatják el magukról, hogy szerencsés csillagzat alatt születtek.

Kos

Bár uralkodó bolygód a Mars a háború istenéről kapta a nevét, korántsem töltöd az egész életedet marakodással. Ha mégis csatára kerül a sor, a szerencse a te oldaladon áll.

Rák

Ami a szerencsét illeti, a Rák nagyon jól járt. Bár az utad biztos, hogy kihívásokkal teli, szerencsés csillagod mindig a jó irányba fog vezetni.

Mérleg

A Mérlegek jellemzően mázlisták. Nem titok, hogy örök optimisták, és úgy hiszik, az élet előbb-utóbb majdcsak a lehető legjobb módon forrja ki magát. Nem is tévednek sokat, hiszen a szerencse általában tényleg kedvező irányba fordítja sorsukat.

Nyilas

A Nyilas az egyik legszerencsésebb csillagjegy. A Jupiter bolygó befolyása alatt minden, az útjukba kerülő problémát képesek megoldani.

Halak

Bár a Halak uralkodó bolygója a Neptunusz, régebben a Jupiter volt, amely, mint a tékozló fiú szülei, még most is egyengeti a Halak útját. Ez azt jelenti, hogy nemcsak szerencsés vagy, de rögtön két bolygó ereje is vigyázza lépteidet.

Forrás: Gostica

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pexels.