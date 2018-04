Napi horoszkóp 2018. 04. 19.: hogyan bánhatsz jobban a pénzzel?

Szívesen csinálnál viccet egy helyzetből csütörtökön, de lehet, hogy nem ez a legjobb, amit most megtehetsz. A vicceden valaki könnyen megsértődhet, és talán egy hosszabb ellenségeskedés is elindul egy egyszerű félreértés miatt. Ma a viccek helyett válaszd a hallgatást!

Ikrek

Ma olyan feladatot kapsz a munkahelyeden, amelyet nem is lesz olyan egyszerű megoldanod. Ezt most nem fogod tudni megoldani rutinból. Most arra lesz szükséged, hogy időt és energiát szentelj a megoldásra. Most arra van szükséged, hogy teljesen új megoldásokkal és teljesen új utakkal állj elő.

