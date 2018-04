Így vezetnek autót a csillagjegyek a horoszkóp szerint

A Kos (március 20. – április 19.)

Kos jegyűként a türelem nem nevezhető az erősségednek. A legdinamikusabb és a leginkább lobbanékony csillagjegyek közé tartozol. Az utakon nem különösebben érdekel a többi autós, bátran előzöd meg a nálad lassabban, vagyis a sebességkorlátozást, a közlekedési szabályokat szóról szóra betartó járműveket. Imádod a versenyzést, az autópályákat erre különösen alkalmasnak érzed, még a gyorshajtási büntetések sem igazán szegik a kedved.

A Bika (április 19. – május 20.)

Bika jegyűként a Koshoz hasonlóan te is inkább a magad útján járod. Ha nem muszáj, nem alkalmazkodsz a többiekhez, ezért valójában eszedbe sem jut, hogy zavarhatod, akadályozhatod a többi autóst. Óvatlan pillanataidban lazán áthajtasz a piroson és teszed mindezt csupán azért, mert gyűlölöd a várakozást, vagy tilosban parkolsz. Addig nincs is ezzel különösebb gond, amíg a rendőrök nem látják, illetve nem okozol balesetet vagy óriási dugót a szabálytalan várakozással.

Az Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként képes vagy egyidejűleg több dologra is figyelni. Téged nem köt le szimplán az autóvezetés, lazán telefonálgatsz, beszélgetsz, sms-t írsz, babrálgatod a rádiót, vagy bekapsz útközben néhány falatot. Amíg ezt állóhelyzetben, a lámpákra várva teszed semmi bajon nem eshet, viszont a több dologra figyeléssel egyrészt lassabban haladhatsz a többi autóshoz képest, másrészt a koccanásos balesetekre is hajlamosabb lehetsz.

A Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként mindig nagyon körültekintően vezetsz odafigyelve a többi autósra és persze minden más közlekedőre is. Ezért gyakran úgy tűnhet, túlzottan is udvariasan viselkedsz a többiekkel. Gyakran előfordul, hogy rád dudálnak a türelmetlenebb sofőrök, pedig téged semmi sem rémiszt meg jobban vezetés közben, mint a váratlan kürt a vagy a szirénázás. A legtöbbször azt sem tudod, merre húzódj le vagy mit kéne tenned, amikor például rendőr- vagy mentőautó tűnik fel mögötted.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként az utakon is királynak képzeled magad. Nagyon szeretsz vezetni, azt már nem különösebben kedveled, hogy veled együtt sokan mások is autóba ülnek. A többiek téged sem érdekelnek különösebben. Persze a legjobban azt élvezed, amikor senki sem bóklászik előtted. Meggyőződésed, nálad tehetségesebb sofőr még nem született. A lámpáknál várakozás közben persze nem bánod, ha elismerő pillantásokkal jutalmaznak a melletted várakozó autósok.

A Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként a maximalizmusra, a lehető legjobbra törekszel. Nincs ez másként az autóvezetéssel sem. Gyakran kínosan pontosan, szóról szóra tartod be és követed a közlekedési szabályokat, még olyan helyeken is, ahol apróbb szabálytalanság akár bele is férhetne a vezetésedbe. Nem tehetsz róla, nálad a rend és a fegyelem elengedhetetlen, csak ne csodálkozz, amikor többen is rád villognak, és dudálnak az utakon.

A Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként nem mondhatni rólad, hogy túlzottan határozott típus lennél. Dönteni autóvezetés közben sem igazán tudsz. Meglehetősen gyakran teszed fel a kérdést még akkor is, amikor a GPS irányít, hogy „itt kéne befordulnom vagy a következő utcán?”. Amikor rád dudálnak, azon merengsz, vajon csinálhattál rosszul. Nos, ha ezek a gondolatok megfordulnak a fejedben vezetés közben, az csöppet sem tűnik jó jelnek.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként meglehetősen bosszúálló típus vagy. Az utakon ez a tulajdonságod talán még erősebben érvényesül. Te ugyanis sosem hagynád szó nélkül, amikor megelőznek, esetleg letolnak az útról, vagy rád villognak, dudálnak. Az biztos, hogy dühösen visszaelőzöl, sőt még mutogatsz is a másik autósnak. Jaj annak a sofőrnek, aki veled akar ujjat húzni. Addig jó, amíg nem találkozol a Kossal, és nem állsz le vele versenyre.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként életed az utazás. Ha tehetnéd, folyton úton lennél, téged a mindennapos vezetés sem zavar és fáraszt. Az utakon is keresed a kockázatokat, a kihívásokat. Szívesen beszélgetsz vezetés közben, ezért hajlamos lehetsz hajmeresztő manőverekre is. A figyelmed időnként szétszórt, ezért simán elnézel egy-két közúti jelzőtáblát. Gyűlölöd az előírásokat, nem véletlen, hogy a szabályokat gyakorta megszeged. Lehet, csak kicsivel haladsz gyorsabban a megengedettnél, de az tudattalanul is jót tesz a lelkednek.

A Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként szereted azt gondolni, mindenkor a célod felé haladsz, el kell érned, meg kell valósítanod, amit kitűztél magad elé. Az utakon is pontosan ugyanígy viselkedsz. Nem érdekel, hogyan jutsz el a úti célodhoz, ahogyan az sem, az mennyi időt vesz igénybe, ezért különösebben az előírások betartásával sem gyötröd magad. Úgy vezetsz, ahogyan tudsz, ha ehhez át kell lépned néhány szabályt, nem sokat hezitálsz a döntésen.

A Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként te sem az a csillagjegy vagy, akiről a türelem szobrát mintázták volna. Amikor autóba ülsz, szinte minden pozitív tulajdonságodat elveszíted. Rendkívül lobbanékony leszel, hangosan ordíttatod a magnót vagy a rádiót, és persze eszedbe sem jut a közlekedési szabályokat betartani. Imádsz gyorsan vezetni, a lassú, körülményesen vezető sofőröktől azonnal felmegy benned a pumpa. Időnként kifejezetten veszélyesen vezetsz. Biztosan megéri?

A Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként álmodozó, ábrándozó típus vagy, ezért az autóvezetést nem biztos, hogy neked találták ki. És pontosan azért, mert vezetés közben is máshol, a saját világodban járnak a gondolataid. Sokszor azt sem tudod, hogyan érkeztél haza, valószínűleg a csoda segített rajtad. A vezetéshez maximális koncentrációra lenne szükség, az téged túlzottan is fáraszt, a gondolataid pedig folyton elkalandoznak. Hidd el, biztonságosabb és olcsóbb is, ha inkább a tömegközlekedést választod.

