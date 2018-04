Ez történne a csillagjegyekkel egy közös utazáson

Mi történne, ha néhány napon át összezárva együtt utazna és nyaralna a 12 csillagjegy? A horoszkóp szerint valami ilyesmi történet zajlana.

Együtt utaznak a csillagjegyek

A Kos egyre türelmetlenebb, mert szerinte nem haladnak elég gyorsan, miközben a Szűz azon bosszankodik, hogy a Skorpió összemorzsázta az autóbuszt titokban elfogyasztott szendvicsével. A Nyilas félredobja a napszemüvegét és a papucsát, majd a lábait fölteszi az előtte lévő ülésre, egyenesen a Rák nyakába, aki tehetetlenségében elsírja magát.

Az Ikrek folyamatosan közvetít a Facebookon, éppen merre járnak, ki nem hagyva a legapróbb részletet sem. Máris megosztott olyan bejegyzést, hogy „épp most indultunk útnak”, de az is kikerült, hogy „úton vagyunk a célunk felé”, természetesen remek hangulatban. A Skorpió a második szendvicset tolja be a legnagyobb titokban. Fogyózik ugyanis. A Rák még mindig pityereg, ahogyan a Kos továbbra is magában dühöng.

A Mérleget leginkább az foglalkoztatja, nehogy összegyűrődjön vagy bepiszkolódjon a ruhája, ezért kedvesen arrébb tessékeli a Bikát, aki éppen egy szelet csokival csillapítja az éhségét, a szomjúságát pedig narancslével küzdi le. Az Oroszlán a lehető legnagyobb ablaknál ül, és folyamatosan integet kifelé, meggyőződése ugyanis, hogy mindenki őt nézi. Miközben a Bak azt számolgatja, mennyibe is fáj neki ez az utazás, a Vízöntő viccből fölrakja a búvármaszkot az arcára. A Halak alszik – mi mást is csinálna.

Megérkeznek a csillagjegyek a szállásra

Az Ikrek újabb bejegyzése a közösségi oldalon: „Hála Istennek, végre megérkeztünk”. A Vízöntő elsőként lájkolja. A Kos még a bőröndjét sem vette ki a buszból, de máris áztatja a lábát a tengerben. A Skorpió gyorsan lestoppolja a fürdőszobát, amiért a Mérleg az ajtó előtt vitatkozik vele. Halaszthatatlanul fontos átöltöznie, és persze a haját is meg kéne igazgatnia.

A Bika beszerzett néhány halat a vacsorához, a Rák pedig nekiáll levest főzni mindenkinek. A Bak még mindig a pénzét számolgatja, miközben az Oroszlán a legjobb formáját mutatva pózol az erkélyen. A Halak végre felébredt, most az élet értelmén gondolkodik meg azon, hogy ki kéne kászálódnia a buszból.

A tengerpartra vonul a 12 csillagjegy

Újabb bejegyzés és fotó a Facebookon az Ikrek jóvoltából, amit az Instagramon és a Twitteren is megoszt: „hurrá, a tengerparton vagyunk”. A Szűz a létező legnagyobb kalappal a fején ül egy napernyő alatt, persze már többszörösen lekente magát 50 faktoros napkrémmel. A Rák egy nagy törölközőt terít a homokba, a Mérleg a legújabb fürdőruhájában feszít egy idegen kabrió mellett. Az Oroszlánban riválisára talál, ő ugyancsak a legpompázatosabb formájával próbálja magára hívni a figyelmet.

A Halak akkora fényképezőgéppel érkezik, hogy ki sem látszik mögüle. A Nyilas fárasztó viccekkel szórakoztatja a többieket, miközben a Skorpió hátat fordít mindenkinek. Az Ikreknek megtiltja, hogy tagelje a közösségi oldalakon. A Vízöntő fölkapja az uszonyt és a búvármaszkot, sznorkelezni indul. A Bak is megérkezik három könyvvel a hóna alatt, míg a Bika a második jégkrémet eszi éppen. A Kos lemarad a fotózásról, ugyanis vagy kétszáz méterrel arrébb sodorta a víz úszás közben.

Így töltik a csillagjegyek a közös tengerparti estét

Az Ikrek „Party night” bejegyzése természetesen a Facebookon és a Twitteren virít, viszont fotót már nem töltött fel hozzá. A Szűz kimenti magát az esti bulizásból napégésre hivatkozva. A Bika beizzítja a grillsütőt, az Oroszlán körülötte sertepertél, és folyamatosan azzal piszkálja, hogy ő ezt sokkal jobban csinálná. A Skorpió az összes szomszédot meghívja egy közös vacsorára. Mivel gyűlöli a túlzottan nagy társaságot, szépen lassan és észrevétlenül elmasírozik a szobájába. A Bika azon aggódik, hogy kevés lesz a leves és a hal.

A Rák tányérokat tesz az asztalra, gyümölcsökkel kínálja a többi csillagjegyet és a vendégeket. A Mérleg a legdrágább partiöltözékében villog, és megkéri a Halakat, csináljon róla néhány igazán előnyös fotót. A Vízöntő mindenkinek felajánlja, hogy megtanítja búvárkodni. A Bak máris azt számolgatja, mennyibe kerülne az neki. A Kos kimenti magát és lenyomja az esti úszóedzést.

A hangulat nagyszerű és vidám, legalábbis addig, amíg a Halak asztalt nem bont, kijelentve, ideje lefeküdni. A Vízöntő, az Ikrek és a Nyilas csak azért is hajnalig fent maradnak.

