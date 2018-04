Napi horoszkóp 2018. 04. 17.: Várd a szerencsét kedden!

Olyan barátnők vesznek körül, akikre igazán érdemes hallgatnod. Ma az is kiderülhet, hogy ők még akkor is érted dolgoznak, és neked segítenek, amikor ott sem vagy. Lehet, hogy ma olyasmit intéznek el helyetted a barátaid, amit már régóta nem voltál képes egyedül megoldani.

Figyeld meg, milyen szerencsés vagy a szerelemben, a munkában és a pénzügyekben. Még az is lehet, hogy ma igen nagy szerencsével egy pénzösszeghez jutsz. Becsüld meg azt a pénzt, ami ma az öledbe hullik. Legyen bármilyen kevés is, ez szerencsepénz, ami akkor hoz szerencsét, ha elköltöd.

Többet kellene hallgatnod a megérzéseidre. Itt az ideje annak, hogy a belső hangod vezessen. Itt az ideje annak, hogy felismerd: a belső hangod mindig is pontosan tudta, hogy mit kell tenned. Te azonban néha nem azt teszed, amit a megérzéseid diktálnak. Ma ne kövesd el ezt a hibát!

Figyeld meg, mennyivel egyszerűbb arrafelé haladnod, amerre az élet áramlása vezet téged. Könnyen lehet, hogy szívesen mennél az ellenállás ellen, de nem az a jó irány. A szerencsés emberek sokszor nem tesznek mást, csak követik az életben jelen lévő áramlást. Haladnak a lehetőségeikkel, és ez elég is.

Szerencsés vagy a munkádban, és olyan lehetőséget kaphatsz, amely garantálja az elismerést a számodra. Ehhez az kell, hogy ne mások munkájára figyelj, és ne azzal foglalkozz, hogy mások hibáit sorold a főnöködnek. Ma koncentrálj az eredményekre, a sikerekre és arra, hogy támogasd a kollégáidat is.

Olyan helyről kapsz segítséget, ahonnan nem is gondoltad volna. Mostanában azt érezted, hogy senki sem támogat téged, de ennek vége. Ma felismered, hogy milyen sok és erős támogatód van. Olyanok is melléd állnak kedden, akik legutóbb még észre sem vették, hogy szükséged lenne egy kis segítségre.

Vízöntő

Egyszerűbb is lehetne a helyzet, mint amilyen most. Úgy tűnik, hogy néhány élethelyzetet összekuszáltál, és most arra vágysz, hogy valaki segítsen végre kibogoznod ezeket. Ne felejtsd el: ez a bonyodalom olyasmi, ami neked segít. Azért van szükséged erre a felfordulásra, hogy tisztábban láss egy ügyben.

