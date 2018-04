Melyik fényt választod? Vajon mire világít rá?

Nézd meg ezeket a különleges képeket, időzz el rajta egy keveset, majd válassz egyet. Például azt, amelyik először ragadja meg a képzeletedet, vagy valamiért vonzóbbnak tűnik a másik kettőnél. Nos, melyik fénysugarat választottad? És milyen spirituális üzenetre világít rá?

Erre világít rá az első fénysugár

Ha az első képet választottad, a spirituális üzenet szerint mielőbb meg kellene szabadulnod a nyomasztó félelmektől. Próbáld meg minél inkább értékelni az időt, ami sajnos nem tart örökké. Minden relatív, minden csupán a pillanat műve. Amikor úgy érzed, sírnod kell, ne szégyelld a könnyeket, a zokogás a lelkedet tisztítja meg. Vállald fel a felelősséget az életedben jelentkező problémákért, hiszen amikor mindezt felismered, arra is rájössz, mennyi tapasztalattal lettél gazdagabb. Soha ne rettegj a magánytól, mert soha nem vagy egyedül. Angyalod melletted áll és vigyáz rád.

Erre világít rá a második fénysugár

Ha ezt a második képet választottad, a boldogság üzenetét olvashatod. Függetlenül a körülményektől, az igazán boldog és sikeres emberek azok, akik élete hol lent, hol fent van, de maguk gyógyítják be a sebeiket – vagyis oldják megoldják a problémákat –, bátran és elszántan haladnak a céljaik felé, megélik az élet adta örömöket és bőséget. A feladat most mindössze annyi, hogy megértsd, nem hagyhatsz nyitva minden ajtót magad mögött. Vagy teljesen nyisd ki azokat, vagy zárd be. A félig nyitott ajtón keresztül csak félig léphet be a boldogság és a siker…

Erre világít rá a harmadik fénysugár

Amennyiben a harmadik fénysugár ragadta meg a képzeletedet a leginkább, a változás spirituális üzenetét olvashatod. A szomorúság nem tart örökké, ahogyan a rossz napoknak is egyszer vége szakad. Az életben semmi sem állandó, kivéve a változást, hiszen te magad és körülötted minden folyamatosan változik, fejlődik, átalakul. Töltsd fel magad újult energiával, nyerd vissza a lelkesedésedet, a feladatokat sokkal könnyebb így végezni. Megvalósíthatod az álmaidat, a múlt tapasztalataiból merítve pedig az öröm forrására is könnyedén rátalálhatsz.

