Ennek a 3 csillagjegynek gyorsan kihűlnek az érzései

Az Ikrek fejben él

Az Ikrek az egyik legintelligensebb csillagjegy. Vágyik a párkapcsolatra és a szerelem érzésére is, mégis a szívét, az érzelmeket teljes mértékben külön tudja választani minden mástól. Ha eldönti magában, hogy a párkapcsolata túlzottan is sok idejét veszi el, könnyedén talál indokot, hogy több levegőhöz és szabadsághoz jusson. Könnyedén veti bele magát a szerelem hálójába, és rajong érted elképesztő hőfokon, de pontosan ugyanilyen gyorsan érzi kényelmetlennek a kötöttségeket. A figyelmét, az érdeklődését is gyorsan elveszíti irántad. A csillagjegy szülöttei között ugyanakkor olyanok is akadnak, akik hónapokkal a szakítást követően sem tudnak túljutni a korábbi érzelmeken. Egy idő után persze logikus érvekkel ők is meggyőzik magukat, mindennek pontosan úgy kellett történnie, ahogy megesett. Az viszont kétségtelen, ha hosszú távú kapcsolatban gondolkodsz vele, hagyj neki kellő teret, inspiráld a gondolatait, és mellette a rugalmasság sem hátrányos tulajdonság.

A Vízöntő a leghűvösebb csillagjegy

A Vízöntő meghökkentően tárgyilagos, hűvös és visszafogott a párkapcsolatban. Az ő lelke is nagyon szabad és független. Az Ikrekhez képest talán valamivel mélyebben elgondolkodik a döntésein, de ha menni akar, ő is szakít pontosan olyan hűvösen és érzelemmentesen, ahogyan a kapcsolatban létezett. Egyik nap még úgy tűnik, jól érzi magát melletted, másnap hazaérkezik a munkából és közli, el akar válni. A viselkedése nem jelenti automatikusan, hogy képtelen lenne jól érezni magát egyetlen kapcsolatban is hosszú távon, vagy ne lennének érzelmei. Érez ő nagyon mélyen és valahol a lelke mélyén kötődni is tud a szerelméhez, ehhez viszont önállóságra, nagyfokú térre, toleranciára, szabadságra van szüksége. A kíváncsiság az életereje, amíg fenn tudod tartani az érdeklődését, nyert ügyed van nála. A féltékenységet, a túlzott kötöttséget egyáltalán nem viseli. Ha átlagos, nyugodt, kiegyensúlyozott párkapcsolatra vágysz, a Vízöntővel nem érdemes kezdened.

A Nyilas a legtrükkösebb

A Nyilas nagyon szerethető és optimista csillagjegy, kedves és melegszívű, kifejezetten szórakoztató típus, ugyanakkor meglehetősen trükkös feladat lehet a szívéig eljutni. Mégpedig azért, mert ő folyton az újabb és újabb kihívást, kalandot keresi az életében. A lelkében és gyakran szó szerint is folyamatosan úton van. Imád utazni, világot látni, az élete, hogy inspirálódjon, ismerkedjen, még több információt gyűjtsön. Csak akkor érdemes mellette maradnod, ha kellően elszánt és rugalmas típus vagy, nem mellesleg tudod kezelni a rigolyáit, amiből akad néhány. Ő akkor érzi magát a legkényelmesebben, amikor a kedvtelésének élhet. Nem bánja persze, ha vele tartasz, csak ne próbáld korlátozni őt. Arra ugyanis nincs szüksége, hogy valaki folyton rajta lógjon. Könnyen fel tudod lobbantani benne a vágyat, de elvárásokkal, korlátokkal pontosan ilyen gyorsan el is riasztod őt magad mellől. Hozzá a kulcs hasonló, mint a másik két csillagjegyhez. Hagyd élni, engedd szabadon és magától visszatér hozzád.

