Ez a 3 csillagjegy csöppet sem megértő

Ezek a csillagjegyek csöppet sem megértőek. Pedig első ránézésre nem is feltételeznéd róluk mindezt. Nagyon is segítőkésznek, gondoskodónak, elfogadónak tűnnek. Miért állítja róluk mégis mindezt a horoszkóp? Az elgondolkodtató részletekre máris fény derül. Te is köztük vagy? És a párod?