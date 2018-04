Mit látsz a képen először? Erre van most a legnagyobb szükséged

Nézd meg a képet, majd döntsd el, mit látsz rajta először? Melyik részlete ragadta meg a figyelmedet elsőre? A válaszért görgess lejjebb.

Az arc rajzolódott ki előtted először

Ha az arcot láttad meg a képen először, olyan személyiségtípus lehetsz, aki nagyon sokat tesz azért, hogy a többiek elismerjék és értékeljék. A legtöbb esetben nem okoz problémát mindezt elérned, hiszen könnyedén olvasol az emberekben, így azt is tudod, hogyan viselkedj, vagy mit tégy azért, hogy elfogadtasd magad. Ez a különleges képesség ugyanakkor nem jelenti azt, hogy hamis szándékaid lennének vagy visszaélnél mások bizalmával, sosem tennél ilyesmit. Ugyanakkor a kapcsolataidban mindenképpen problémát okozhat, amikor a társad vagy a barátaid úgy érzik, téged pontosan úgy kell apró darabkákból összeilleszteni, mint a puzzle-t. Szinte lehetetlen megfejteni, mi rejtőzik benned valójában, így pedig megismerni sem könnyű téged. A szerelem a kölcsönös bizalomról, a kapcsolat építéséről szól. Merd önmagad adni, mutasd meg párodnak a személyiséged valamennyi részletét, értékelni és rajongani fog érted.

A ballonkabátos férfit láttad meg először a képen

Belső szomorúság tölthet el, ha a képen a szürke ballonkabátos férfit vetted észre először. Könnyen lehetséges, a depresszió gyötörhet téged mostanában, mogorva és lehangolt lehetsz. Hogy jobban érezhesd magad a bőrödben, a lelki egyensúly megtalálására kellene törekedned. Egyensúly húzódik ugyanis az élet és a halál, a boldogság és a boldogtalanság, a kezdet és a vég között. Most úgy tűnik, nálad a mérleg a negatív serpenyő felé billen. A probléma talán ott gyökerezhet, hogy csak nagyobb képeiben látod az életet, holott számos apróságból is ihletet, vidámságot meríthetsz. Könnyen lehet, a múltban számos szerelmi csalódás ért, és nem találtad azt a társat, aki valóban értékelne téged. A legtöbb partnered meg akart változtatni, mert nem ismerték fel, a melankólia a személyiséged természetes része. Bízz és higgy benne, téged is úgy és olyannak fogad el valaki, amilyen vagy. Megtalálod őt, amit a lelked egyensúlyát is visszaállítod.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha a babát láttad meg a képen először

Sokszor érezheted magad tanácstalannak, gyámoltalannak, ha a kisbabát láttad meg a képen először. Felnőtt vagy, ezért vállalnod kell önmagadért a felelősséget. Pontosan tudod, hogyan gondoskodj magadról, fizeted a számláidat, fenntartod az otthonodat, időnként mégis hajlamos lehetsz tétlenül nézni ahogyan összeomlik minden körülötted. Nagyon könnyen átveszed a feszültséget, a stresszt, úgy érezheted, folyton mozgásban vagy, alig vagy nagyon rosszul alszol, és igen könnyen kiborulsz. Amire igazán vágysz a párkapcsolatban, az a gondoskodás, a figyelem. Valamit nem szabad elfelejtened: már nem vagy gondoskodásra szoruló kisgyerek. Olyan személyiségtípus vagy, aki párjára vagy a barátaira szeretne támaszkodni, akik vállán kisírhatod magad, akinek vagy akiknek őszintén elmondhatod a bánatodat. Ne feledd, ahhoz, hogy igazán boldog légy, nincs szükséged sziklára, ami megtart téged. Elengedő, ha önmagad támasza vagy.

Ezt árulja el rólad, ha a varázslót láttad meg először

Ha a varázsló alakját láttad meg először a képen, döntésed a személyiségedről elárulja, olyan típus lehetsz, aki hihetetlenül kíváncsi és szenvedélyesen kutatja a jövőt. Talán nagyon erős hittel rendelkezel, talán vallásos ember vagy, de az is előfordulhat, hogy kizárólag önmagadban hiszel, mégis elmondható rólad, szenvedélyesen kutatod az élet összefüggéseit és értelmét. Biztos vagy benne, nemcsak ez az egyetlen életed a földön, és talán már nem is az első. Hozzád hasonlóan gondolkodó és érző társra vágysz a szerelemben is. Spirituális értékek szerint éled az életedet, ezért elszomorít, ha társad nem osztozik a nézeteidben. Kifejezetten olyan partnert keresel, akit hasonló kérdések foglalkozhatnak, aki elfogadja, hogy a sorsotokat előre megírták a csillagokban.

Ezt fedi fel a személyiségedről, ha a két tanút láttad meg először

Ha a két tanú alakja tűnt fel először a képen, akkor bizonyosan makacs, akaratos, önfejű típus lehetsz, teljes mértékben az ellenőrzésed alatt tartod az életedet. Kimeríthetőnek hangzik? Talán azért, mert ez a viselkedés nagyon is az lehet. Nyilvánvalóan az életed sokkal egyszerűbb lenne, ha kettő lenne belőled, mert akkor azonnal akadna valaki, aki csak téged segítene és támogatna. Hajlamos lehetsz azt gondolni, hogy mindig neked van igazad. Ahol úgy érzed, nem te vagy a legokosabb ember, oda inkább be sem teszed a lábad. Olyan társra vágysz, aki mindig ott van melletted, mindenben támogat, aki erősen inspirál és motivál téged, és aki nem ijed meg attól, hogy időnként visszarántson a földre, kellően határozott és magabiztos, képes kihozni belőled a legtöbbet, a legjobbat. Pedig a szerelem lágyságról, gyengédségéről is szól, nem igaz?

(via)