Húzz egy gyönyörű kártyát. Ezt jósolja a hétre

Mindenkinek vannak titkos vágyai. Mégsem sikerül mindenkor valóra váltani ezeket. Talán azért nem, mert még nincs itt a megfelelő idő, vagy talán azért, mert nem hiszel eléggé a teremtés lehetőségében, vagy talán azért, mert nem teszed meg a szükséges lépéseket a megvalósításért. Mi az, amit nagyon szeretnél, ha megtörténne az életedben? Tedd fel magadnak a kérdést, és húzz egyet a gyönyörű kártyák közül.

A jóslat úgy lehet igazán találó, ha először is engedsz magadnak néhány másodpercet. Végy két-három mély lélegzetet, lazítsd el a tested és az elmét, majd pillants rá a kártyákra, és az első megérzést követően válassz egyet. Amelyik lap először hívja magára a figyelmedet, amelyik szerinted a legszebb, annak az üzenete érvényes rád a jelen helyzetben. Nos, melyik kártyát húztad képzeletben?

Az első kártya jóslata

Ha ezt a kártyát választottad, nagyon úgy tűnik, a vágyad hamarosan beteljesülhet, addig viszont még némi türelmet kérnek tőled az égiek. Ne siettesd a teremtést, nem következik be előbb, hiszen minden a maga idejében halad és történik az életedben. A kapkodással, a siettetéssel inkább csak elrontod a legjobb lehetőséget is, a türelem ezúttal valóban rózsát terem. Engedd el a vágyad, hadd történjen, aminek történnie kell. A legjobb, amit most tehetsz, hogy élvezed a mindennapokat, és kihozod önmagadból, a lehetőségekből a lehető legtöbbet. És, amikor a legkevésbé számítasz rá, az álmod akkor válik valóra.

A második kártya jóslata

Ha ezt a második kártyát húztad képzeletben, akkor a jóslat szerint végre elnyered a jutalmat, hiszen hosszú ideje keményen dolgozol és teszel a vágyad teljesüléséért. Hamarosan megkapod, amit igazán szeretnél, de nem abban a formában, ahogyan elképzelted, ahogyan remélted. Mégis ez az új változat sokkal jobban szolgál majd téged, mint ami a fejedben él, és az is biztos, nem fogod megbánni. Légy nyitott és fogadd el az ajándékot, az életed jutalmát.

A harmadik kártya jóslata

A harmadik kártya jóslata szerint az univerzum még nem tudja teljesíteni a kérésedet, még nem adhatja meg neked, amire annyira vágysz. Érdemes újra és alaposan átgondolni, mit is szeretnél valójában. Aztán pedig tedd meg az ehhez a szükséges erőfeszítéseket. Magától sajnos semmi sem történhet meg, az aktív részvételed is kell hozzá. Jusson eszedbe, a kemény munka mindenkor meghozza a gyümölcsét. Szóval, amikor kitartó és elszánt vagy, az univerzum, az égiek sem utasítják vissza a kívánságod teljesítését. Tenned kell érte, ez most nem a lazítás időszaka.

A negyedik kártya jóslata

A negyedik kártya jóslata szerint előbb kapod meg mindazt, amire vágysz, mint gondolnád. Sőt talán még többet is. A legfontosabb ugyanakkor, hogy ne állj le, ne dőlj még hátra, ne add fel a vágyadat. Továbbra is ugyanazzal az elszántsággal haladj a célod felé, mint eddig. A beteljesüléshez, a megvalósuláshoz a kérés, a vágyakozás önmagában kevés. Tégy továbbra is keményen és következetesen a célodért és a szerencse is melléd pártol. Megtörténik, amit annyira szeretnél elérni, az álmodat végre valóra válthatod.

(via)