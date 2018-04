Ezeket a csillagjegyeket nagyon könnyű becsapni

A Halak a saját hibájába esik

A Halak újra és újra megfogadja, soha többé nem engedi meg magának, hogy bárki is rászedje őt. Aztán mégsem tanul a hibájából, mert ismét olyan emberek markába kerül, akik úgy férkőznek a bizalmába és manipulálják, hogy észre sem veszi. Nagyon érzékeny típus, időnként túlságosan is az, bámulatosak az ösztönei, így valójában csak hallgatnia kéne a megérzéseire, és könnyedén elkerülhetné, hogy becsapják és kihasználják a többiek. Kedvessége folytán hajlamos mindenkiben a legjobbat látni, ezért tűnhet úgy, mintha nem venné észre a fától az erdőt. Minden bajt elkerülhetne, ha tudatosan figyelné mások testbeszédét, mimikáját, és hallgatna az intuíciójára. Ha csak egy kicsit is kevésbé bízna meg másokban, nem lehetne őt olyan könnyedén becsapni.

A Mérleg túlzottan is bizalmas

A Mérleg az egyik legkönnyebben és leggyorsabban bizalmat szavazó csillagjegy. Ez a tulajdonsága valójában nagyszerű, a gond ott kezdődik, hogy gyorsan kifordul önmagából, amikor mások óvatosságra intenék, vagy tanácsot adnának neki. Hajlamos a feledékenységre, könnyedén kimegy a fejéből mindaz, ami körülötte történt. Ha felébredne, könnyedén észre vehetné, hogy folyton szélhámosok kezébe kerül, a miérten érdemes lenne mielőbb elgondolkodnia. Pedig valójában okos és bölcs csillagjegy, amit arra kéne használnia, hogy megvédje magát. Mindenki tanul a hibáiból, és nem követi el azokat újra és újra. Neki azt kell megértenie, attól, hogy ő egyenes, bizalmat szavazó típus, és távol áll tőle a szélhámosság, sokan vannak, akik sajnos nem így gondolkodnak.

A Nyilas néha kifejezetten naiv

A Nyilas ragyogó személyiség, mégis időnként hajlamos a túlzott optimizmusra és arra is, hogy naivan viselkedjen. Leginkább akkor, amikor útra kel, és ismét az utazás szenvedélyének élhet. Nagyon barátságos, könnyedén szóba elegyedik idegenekkel, nagyon szívesen ismerkedik. Ilyenkor eszébe sem jut feltételezni, hogy akár be is csaphatják, rászedhetik a jóhiszeműsége okán. Nagyon rugalmas típus, a legtöbbször hirtelen ötletből indul útnak, ilyenkor pedig megfeledkezik az óvatosságról, a kellően körültekintő szervezésről. Könnyedén elhiszi, amikor a taxis szuper szállást ajánl neki, amiről aztán később derül ki, hogy amilyen drága, épp olyan igénytelen is. Ha csak egy picit szavazna kevesebb bizalmat az idegeneknek, kevesebb nehézséggel kéne megküzdenie.

