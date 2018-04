Ez az 5 csillagjegy valódi drámakirálynő

A Rák érzelmi drámát folytat

A Rák nem fél attól, hogy megmutassa az érzelmeit. Konok és szívós csillagjegy, általában nagyon gondoskodó, erősen törekszik, hogy minél többet és jobbat adhasson. Időnként ugyanakkor őt is elöntheti a versenyszellem, és igencsak hajlamos lehet az érzelmekkel játszani és manipulálni. A hangulata gyakran követhetetlenül ingadozik. Amikor nem kapja meg a számára oly fontos érzelmi támogatást és figyelmet, könnyedén kiborul, és ilyenkor adja elő a nagyjelenetet. Sérelmeit a legváratlanabb pillanatban zúdítja a többiekre, akik leginkább csak értetlenül figyelik a mélységesen drámai előadást. Alapvetően nagyon kedves és szeretetreméltó csillagjegy, de ehhez vissza kell őt rántani a realitásba.

Az Oroszlán a legnagyobb drámakirálynő

Az Oroszlán nyerhetné a dráma királynője címet, és nem csupán azért, mert imádja, ha csak rá irányul a figyelem. Meggyőződése, hogy mindenből a legjobbat, a legtöbbet érdemli. Szenvedélyes csillagjegy, csak éppen ő az, aki képtelen a szenvedély és a dráma között különbséget tenni. Amikor ugyanis nem az történik, amit a fejébe vett vagy elképzelt, hihetetlenül gyerekesen viselkedik, ilyenkor repül minden, ami a kezébe kerül. Követelőző, akaratos és meglehetősen dacos típus, aki nem tűri az ellentmondást, ráadásul arra is hajlamos, hogy a legapróbb megjegyzésből is hatalmas lufit fújjon. Viszont ha megkapja, amit akar, a legbájosabb és -elbűvölőbb nagymacska a világon.

A Skorpió a legszenvedélyesebb csillagjegy

A Skorpió középső neve ‘szenvedély’ is lehetne. Ő az élet minden területét szenvedéllyel éli, nemcsak a szerelemben és a szexben perzselődik fel valósággal a szíve és a lelke, hanem mindenben, amit tesz és érez. Rendkívül állhatatos, kitartó csillagjegy, viszont amikor elborítják az érzelmek és leginkább a düh, jobban teszed, ha gyorsan menekülőre fogod. Pillanatok alatt robban és lesz ideges, agresszív, miközben félelmetesen intenzív érzelmi drámát él meg. Minden apróságot, elejtett megjegyzést, sérelmet felnagyít és a fejedhez vág, valósággal ön- és közveszélyesnek tűnik. Ne is próbálj vele ilyenkor beszélgetni, ne csitítgasd, hagyd, hadd ordítsa ki magát, aztán amikor lehiggadt, újra a szexi és bájos arcát mutatja.

A Nyilas drámaian dumálja ki magát

A Nyilas imádja az életet, alapvetően nagyon pozitív szemléletű csillagjegy. Ennek ellenére nála is előfordulnak színpadi jelenetek, ami ugyanakkor nem feltétlenül jár valamilyen sérelemmel. Persze, mindez nem azt jelenti, hogy ő sosem lenne ideges, vagy sosem érzi megbántottnak magát. Ő az, aki elképesztően sokat beszél, gyakran meggondolatlanul mond ki dolgokat, amivel aztán rendre bajba sodorja magát. Elképesztően teátrálisan képes a monológokat előadni, jócskán felnagyítva apróbb és lényegtelennek tűnő dolgokat. Nem könnyű ilyenkor kibírni mellette. Az viszont biztos, a hosszú beszédben tudatosan próbálja kijavítani az elkövetett hibát, mert szeretné szebbé tenni a többiek életét.

A Vízöntő ránézésre nem tűnik drámakirálynőnek

A Vízöntőről kevesen gondolnák, hogy még ő is hajlamos a drámázásra. Vidám, könnyed, nagyon szabad lélek, akiről inkább a lazaságot feltételezik a legtöbben. Van egy „engem nem érdekel” hozzáállása, és éppen ez az, ami igazi drámakirálynővé teszi őt is. Úgy tesz, mintha hidegen hagynák a körülötte folyó történések, a megkülönböztető figyelemre sem vágyik különösebben, de nála is elszakadhat időnként a cérna. Kiszámíthatatlanok az érzelmi kitörései, ezért valójában sosem tudni, mikor robban fel. Amikor ez megtörténik, na akkor kezdődik a dráma. Viszont gyorsan lehiggad, amikor rádöbben, hogy valójában semmi oka a látványos előadásra. Érdemes időt adni, hogy kitalálja, valójában mi is a világgal a problémája. Ha rájött, pillanatok alatt visszatér a korábbi kerékvágásba.

