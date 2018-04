Melyik állatot választod? Ez rejlik a lelkedben

A feladat nagyon egyszerű, csak nézd meg a három állatot, és anélkül, hogy bármire is gondolnál mélyebben, találomra válaszd ki az egyiket. Talán azért esik épp arra a választásod, mert az a kedvenc állatod, vagy a legszebbnek, a legkülönlegesebbnek gondolod. Melyik állatot választottad? A lelkedből érkező, nagyon találó üzenetet a képek alá görgetve olvashatod el.

Ha a bagolyra esett a választásod

Ha ezt az első spirituális állatot választottad, akkor a lelked üzenete szerint minden esemény, amire megoldást keresel az életedben, a tapasztalatok szerzését szolgálja. Tekints vissza az elmúlt időszak szenvedéseire, boldogtalanságára és igazságtalanságaira, melyekről úgy érezted, akadályoznak téged. Bölcsebbé váltál mindattól, amin keresztülmentél az életedben. Ezek a tapasztalatok segítenek abban, hogy egy magasabb szinten érthesd meg az élet törvényeit. Történjen veled bármi, azt a spirituális fejlődésed érdekében tapasztalod meg. És csak annyit, amennyit elvisel a lelked.

Ha a medvét választottad

Ha spirituális állatként a medvét választottad, a lelked különleges üzenetet tartogat a számodra. Amikor nagyon erősen vágysz valamire az életedben, mindennél jobban szeretnél megkapni valami számodra fontos tárgyat vagy akár partnert, ahhoz először helyet kell teremteni az életedben. Lehet az új lehetőség, akár új hitrendszer, csak akkor leszel képes teremteni, az életedbe vonzani, ha előbb a régit, az idejétmúlt dolgokat elengeded. Mindenképpen érdemes időt adni magadnak, elgondolkodnod, mi az, amit valóban és a szívedből akarsz megváltoztatni, és mi az, aminek a helyére szeretnéd az újat beilleszteni.

Ha az oroszlánt választottad

Ha ezt a spirituális állatot választottad, nagyon valószínű, hogy erős stresszt élsz meg az életedben. Csodás és nagyon szerethető a munkád, viszont rád férne most már egy kis pihenés és lazítás. Próbálj elszakadni a feladatoktól egy-két napra, meditálj minél többet, közben pedig gondold át az elmúlt időszak eseményeit, légy őszinte magaddal. Légy nyitottabb, és láss rá mindenre egy másik oldalról is, így pontosan megértheted mindazt, ami történt veled. Ugyanakkor egy másik akadállyal is szembe kell nézned. Ehhez előbb töltődj fel energiával mind testileg, szellemileg és érzelmileg.

