Ez a mágikus képesség rejlik benned a horoszkóp szerint

A Kos (március 20. – április 19.)

Kos jegyűként a tüzes csillagjegyek bámulatos és kifogyhatatlan energiáját képviseled. Ezt a belső tüzet pedig képes vagy másoknak is átadni, akár gyógyíthatsz is vele, ha ahhoz lenne kedved. Áldásként kaptad ezt a mágikus képességet és erőt, amelyet talizmánnal vagy amulettel még hatékonyabbá tehetsz.

A Bika (április 19. – május 20.)

Bika jegyűként erősen ragaszkodsz az anyagi világhoz. A pénz, a gazdagság, a szerencse, a bőség megteremtése a mágikus képességed. Ezt az erőt megfelelően tudod kezelni, nem vakít el és nem szédít meg az anyagi világ. Míg mások kísérletezgetnek a varázslattal, addig te fizikai szinten teremted meg mindazt, ami biztonságod ad a lelkednek.

Az Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként a levegő elemű csillagjegyek közé tartozol. A kommunikáció a lételemed, nem véletlen, hogy mágikus képességed is ebben rejlik, hiszen telepatikus úton is képes vagy a gondolataidat mások felé közvetíteni, továbbítani. Használd ezt a különleges erőt és képességet, és szavak és határok nélkül is eljut a címzetthez az üzeneted.

A Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként a barátság és a szerelem, a szeretet és a kötődés szakértője vagy. Óriási a szíved és a lelked, óvod és vigyázod a kapcsolataidat, beleértve a házasságodat, a gyermekeidet, a barátokat, a szélesebb családot is. A kulcs ehhez a különleges képességhez mindenképpen a biztonság érzése. Akkor tudod a benned lévő erőt tökéletesen alkalmazni, amikor szeretetben, biztonságban élsz.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként pontosan tudni rólad, mennyire vágysz a kitüntető figyelemre, az elismerésre, a csillogásra. Nem véletlenül, hiszen a mágikus képességed is pontosan ebben rejlik. A népszerűség és a hírnév a valódi erősséged. A kulcs, hogy mindezt elérd és megszerezhesd, a tűz, ami a lelkedben lobog. Soha ne add fel, inkább robogj elszántan és szenvedélyesen a céljaid felé.

A Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként nagyon empatikus a kisugárzásod, mindenkor megértéssel fordulsz az emberek felé. A benned rejlő mágikus erő a béke, a nyugalom kisugárzásának különleges képessége. Született spirituális gyógyító vagy, nem véletlen így az sem, hogy szó szerint fájdalomcsillapítóként hatsz a többiekre. Használd, és gyakorold ezt az áldásként kapott tehetséget.

A Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként a téged szimbolizáló mérleg szemlélteti a legerőteljesebben a benned rejlő mágikus képességet. Arra kaptál áldást, hogy egyensúlyt teremts az életedben, és másokéba is harmóniát csempéssz. Hiszel az egyenlőségben, az igazságban, és hiszel másféle varázslatos és nem varázslatos módszerekben is.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként bámulatosak az ösztöneid, a megérzéseid, amelyek tízből kilencszer biztosan tökéletesen működnek. A vizes csillagjegyek közé tartozol, így az érzékenység mellett az intuíció erejét kaptad áldásként. Mágikus tehetséged abban segít, hogy előre megérezhesd, ha veled vagy másokkal rossz dolgok történnének, elkerülve ezzel a nehézségeket, az esetleges baleseteket.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként a tűz elem a kulcs ahhoz, hogy használhasd természetes képességedet, az optimizmust. A gyógyítás mágikus erejével rendelkezel, ugyanis az életből sokkal többet észlelsz és érzékelsz a többiekhez képest. Köszönhető ez erős hitednek és annak is, hogy szenvedélyesen vágysz az utazás élményére. Minél több országot, embert és kultúrát szeretnél látni és megismerni az életed során.

A Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként az a cél ösztönöz és hajt téged előre, hogy minél többet érhess el az életedben, minél inkább megélhesd a valódi bőséget. A kitartás és a siker erejét kaptad a születésedkor, melyet elsősorban a karrieredhez, a céljaid megvalósításához használsz. Föld elemű csillagjegyként a gyakorlatiasság, a szívósság, az állandóság megteremtése jellemez téged nagyon erősen.

A Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként a szabadság, a függetlenség és az egyéniség a legjellemzőbb tulajdonságaid. Nem is tudnál másként élni, a korlátokat, a szabályokat nem viseled, át akarod azokat törni, változtatni akarsz az idejét múlt elvárásokon. Ez a belőled áradó különleges erő nem véletlen, mágikus képességként kaptad mindezt. Haladj a saját utadon függetlenül attól, mit gondolnak vagy mondanak a többiek.

A Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként bámulatos képességet kaptál, szabad átjárást a világokon keresztül. Nem véletlenül álmodozol oly gyakran, hiszen különleges tehetségedet az álmok világában tudod a leghatékonyabban kibontakoztatni. Használd elképesztő intuíciódat és jövőbe látó képességedet, elérhetsz mindent, amire csak vágyakozol.

(via)