Melyik bőségfát választod? Érdekes jóslat vár rád

Nézd meg a bőségfákat, és döntsd el, melyikről szüretelnéd le a gyümölcsöket. Izgalmas jóslatot, választ olvashatsz. Felkészültél?

A pénzzel teli bőségfát választottad

Igazán pozitív hírek várnak rád, ha a pénzzel teli bőségfát választottad. A nem túl távoli jövőben bámulatos változást tapasztalhatsz az életedben, amelyet követően nagyon sokan irigyen tekintenek majd rád. A legjobb, ha óvatos leszel, és inkább senkinek sem beszélsz az életedben történt különleges lehetőségről. A társasági életben egyre magabiztosabb leszel, és az is biztos, hogy a hozzád leginkább közelállók őszinte támogatását is élvezheted. Szükség esetén segíthetnek a problémák kezelésében is. Kétségtelenül megtapasztalod az életedben a bőséget, ugyanakkor nem biztos, hogy az érzés hosszú távon is boldoggá tesz majd téged. A valódi bőséget ugyanis nem csupán a pénz jelenti. Amikor rádöbbensz erre az igazságra, másként tekintesz az életre, és a boldogságot is máshol kezded el keresni.

A gyümölcsökkel teli bőségfát választottad

Különleges jóslat vár rád, ha ezt a bőségfát választottad. Nagyon sokat fogsz kapni a nem túl távoli jövőben. De nem pénzt és nem is gazdagságot, nagyon sok örömet, boldogságot, szeretetet. A pénzügyek miatt sem kell különösebben aggódnod, bár az is igaz, a bőséget nem feltétlenül a pénzben éled meg. Ennek ellenére nyílnak lehetőségek előtted az anyagi fejlődéshez. Amiben ugyanakkor ténylegesen érezheted a növekedést, az a boldogság, az elégedettség érzése lesz. Nagyon szerencsésnek érezheted majd magad, hiszen olyan érzések ébrednek benned újra, melyeket már hosszú ideje nem tapasztaltál. Mindegy, hogy egyedül élsz vagy a pároddal, a párkapcsolati problémák szertefoszlanak. Előbbi esetén párra találsz, utóbbinál elmélyülnek közöttetek az érzések. A valódi bőség érzése járja át a lelked.

