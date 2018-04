Ezek a csillagjegyek a legtehetségesebbek

Az Ikrek bámulatosan gyorsan tanul

Az Ikrek elképesztően gyorsan és nagyon szívesen tanul. Nemcsak a nyelvekben kiváló, de nagyon tehetséges zenész, énekes és sportoló válhat belőle. Akár kitartóan végzi a feladatát, akár új dologba kezd, szinte bizonyosan a tehetségéhez mérten választ. Nagyon kíváncsi természet és pontosan ezért alkalmas annyira több területen is, mert ami érdekli, azt meg akarja tanulni, és abban a legjobb akar lenni. A sikerhez valójában nagyobb erőfeszítésre sincs szüksége, inspirálódik, aztán tollat ragad és verset, novellát ír anélkül, hogy tudatában lenne, mennyire tehetséges az írásban is. A tanulással, a folyamatos fejlődéssel a meglévő tudását akarja szélesíteni, és mindig csak azt teszi, ami igazán a kedvére és a maga örömére való.

A Szűz a legtehetségesebb csillagjegy

A Szűz azzal a szándékkal születik, hogy megmutathassa, kifejezhesse tehetségét a többieknek. Következetesen építi fel önmagát, fényesíti, csiszolja, fejleszti a képességeit, így nem véletlenül ő a legtehetségesebb csillagjegy. Sosem bízna csupán a szerencséjében, keményen dolgozik a sikerért, és ha első próbálkozásra kudarcot is vallana, nem adja fel, tovább küzd és harcol a céljaiért. A legjobb akar lenni, és fogjon bármibe is, valóban kitűnően, kimagaslóan végzi a feladatait. Nem másoknak akar bizonyítani, hanem önmagának, a kemény munka pedig mindenkor kifizetődik a számára. Próbálja ki magát bármilyen területen is, az biztos, a kihívást nagyon komolyan veszi. Mind a tehetsége, mind a kitartása csodálatra méltó.

A Skorpió született előadó

A Skorpió a színpadra született, és meg is követeli magának a figyelmet nemcsak az előadások közben, de a hétköznapokban is. Kétségtelenül szórakoztató csillagjegy, de legalább ennyire ármánykodó is tud lenni. Ha nem előadóművészként éli a mindennapjait, abban akkor is rendkívül tehetséges, hogy lekösse és magára vonja a többiek figyelmét. Válasszon magának bármilyen foglalkozást, az biztos, nem lehet őt nem észrevenni és a véleményére is mindenkor adnak a többiek. Beszéd közben hevesen gesztikulál, nála nem tudni, mikor játszik és mikor adja valódi önmagát. Kiváló színész, zenész, énekes válhat belőle, csak rajta múlik, mire használja született képességét. Nagyon kitartó típus, amit eltervez, azt sosem adja fel.

A Vízöntő a legnagyobb egyéniség

A Vízöntő egészen más, mint a többi csillagjegy. Éppen abban különleges és tehetséges, hogy a világot a többiektől merőben eltérően szemléli és látja. Valódi feltaláló és újító, számtalan olyan dolgot is megért, amit a többiek képtelenek felfogni. Zseniális gondolkodó, képzelete időnként az őrültség határát súrolhatja, már-már szórakozottnak, bogarasnak tűnhet. Nagyon eredeti, aki nyitott minden újdonságra, de abban is tehetséges, hogy úttörőként fedezzen fel addig ismeretlen utakat, lehetőségeket. Lázadó típus, aki nem szereti a korlátokat, a szabályokat, rendszerint nem is túlzottan foglalkozik azokkal, ő leginkább a saját határait akarja túlszárnyalni. Haladó szellemével rendkívül inspiráló és követendő típus.

A Halak fantáziája egyedi

A Halak életében a zene és a fantázia világa különleges szerepet kap. Amikor úgy érzi, a való világ túlzottan is erősen hat az érzelmeire, a zenéhez, a képzőművészetekhez vagy az álmaihoz menekül. Teheti, mert ez a sajátos világ gyógyítóan hat a lelkére. A fantáziája kimeríthetetlen, így nem véletlenül a kreativitásban a legtehetségesebb. Sosem fecsérelné a képességét olyasmire, ami untatja, amit nem szeret csinálni, amiben nem tud teljes mértékben kibontakozni. Nagyon érzelmes típus, és nem ijed meg attól sem, hogy kimutassa az érzéseit. Az alkotásokba a szívét, a lelkét is beleteszi függetlenül, hogy csodás hangszeren játszik vagy a festészetben bontogatja szárnyait. Nincsenek nála határok, sem érzelmekben, sem kreativitásban. Ezért is annyira tehetséges csillagjegy.

