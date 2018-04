Válassz egy kártyát. Ezt jósolja a szerelmi életedről

Pillants a különleges kártyákra, és amelyik energiáját a legerősebben érzed, amelyik elsőként magára hívja a figyelmedet, az a lap érvényes rád ebben a percben a leginkább. Melyik kártyát választottad? És mit jósol a szerelmi életedről?

Ezt jósolja a szerelmi életedről az első kártya

Az első tarot kártya, a Botok 9-es jóslata szerint vélhetően meg kell magad védened egy múltbeli problémától. Mindenképpen gondolkodj tisztán, próbálj erőt venni magadon akkor is, ha belefáradtál már a gondokba. Légy kitartó és ne fogadd el a nemleges választ. A fáradtság, a kimerültség ellenére is haladj tovább az úton, amelyen elindultál. Ha még egyedül élsz, légy óvatos a párkapcsolatokkal, hiszen a múltban többször sérült a szíved. Próbáld meg átgondolni, mit rontottál el a korábbi kapcsolatokban, és mi lehet az, amelyen érdemes változtatni. A legjobb időben van ahhoz, hogy érzelmileg ismét magadra találj. Ha már kapcsolatban élsz, úgy érezheted, a párod túlzottan is rád telepedett, szinte megfojt a gondoskodásával. Mindenképpen beszélj vele és mondd el, szükséged van némi lélegzetvételre.

Ezt jósolja a szerelmi életedről a második kártya

A második tarot kártya, a Kelyhek 7-es jóslata szerint könnyen megkísérthet téged a csábítás, az illúzió. Több olyan lehetőség is felvillanhat előtted, amelyeknek egyáltalán nem könnyű ellenállni. Elveszítheted önmagad, mert ritkán történik veled hasonló. Pontosan ezért most különösen lényeges, hogy fontossági sorrendet állíts fel magadnak, vagyis tisztában légy mindazzal, ami igazán fontos a párkapcsolatban. Ha párban élsz, számolnod kell érzelmi mélypontokkal, gödrökkel. Próbáld meg elfogultság nélkül, kívülről látni és értékelni a kapcsolatodat. Valóban őszinték a szándékaid a párod felé? Ha még keresed a szerelmet, esetleg kilátásban lenne már valaki, fontos tanács, hogy még ne ugorj fejest a kapcsolatba. Ez a lehetséges társ ugyanis nem teljesen őszinte veled.

Ezt jósolja a szerelmi életedről a harmadik kártya

A harmadik tarot kártya, az Erő lapja. A jóslat szerint szükséged lesz a belső erődre, a diplomáciai és az együttműködő képességedre. Önmagaddal, a saját igényeiddel törődj most elsősorban, mások tanácsai nem segítenek téged. Ha már párkapcsolatban élsz, az erő ez esetben erős, stabil és egészséges kapcsolatot jelez, amelyben mindkettőtöknek megvan a maga szabadsága. Ha még keresed a párod, a közeli jövőben igazán jó lehetőségeid nyílnak a randevúzáshoz. Az álmaid szerinti kapcsolathoz ugyanakkor bizalomra is szükséged lesz. Próbálj nyitni, és engedd a szívedbe a szeretet fénylő energiáját, mert így találkozhatsz azzal a társsal, akire titkon oly régóta vágysz.

Ezt jósolja a szerelmi életedről a negyedik kártya

A negyedik tarot kártya, a Botok 3-as. Jóslata szerint a fejlődés, a változás elindult az életedben. Egyelőre ne várj még határozott és egyértelmű eredményt, de úgy tűnik, a boldogság rohamosan közelít feléd. Ha kapcsolatban élsz, könnyen lehet, hamarosan összekötitek az életeteket, vagy a kapcsolat szorosabbá, intimebbé válik. Szinte bizonyos, hogy valami újat tanulsz a párodtól vagy vele kapcsolatosan tudhatsz meg új információkat. Mindenképpen légy nyitott és őszinte vele, és ne félj a jövővel kapcsolatos beszélgetéstől. A legjobb időben vagy ahhoz, hogy kiderítsd, az útjaitok egymás irányában haladnak-e, vagy jobban teszed, ha másfelé indulsz el.

