Ki az őrangyalod? Válassz egy angyalszárnyat!

Neked is van saját őrangyalod, aki melletted áll, támogat jóban-rosszban. A legtöbbször tétlenül várja, hogy segíthessen. Csak vészhelyzetekben avatkozhat az életedbe, pedig bármikor szívesen segítene. A szabad akarat törvénye szerint csak akkor teheti, ha kéred tőle. Hogy ki is lehet a segítő angyalod, ebből a különleges tesztből kiderülhet. A válaszhoz és az angyali üzenethez mindössze válaszd ki a szerinted legszebb angyalszárnyat. Hallgass a szívedre, a belső hangokra!

Az első angyalszárny Raphael arkangyalé

Rafael arkangyal az egyik legcsodásabb angyali lény. Megóv, védelmez a gonosztól, a kísértésektől. Még a legkegyetlenebb betegséget is nyom nélkül tünteti el, csak kérned kell a segítségét. Nem csak a fizikai test gyógyítója, a lélek védelmezője is egyben. Feloldja benned a szorongást, a félelmet, helyébe csodás angyali fénnyel és melegséggel tölt fel a szíved. Támogatásával erősítheted a párkapcsolatodat, fellobbanthatod a már kihunyt szerelmet. Amikor kapcsolatba lépnél vele, érdemes levendulát használnod, de gyújthatsz zöld vagy sárga gyertyát is.

A második angyalszárny Mihály arkangyalé

Mihály arkangyal a legfőbb angyal az angyali hierarchiában, aki mindenkor az igazságért küzd. Ha igazságtalanul bántott meg valaki, vagy úgy érzed, elpártolt tőled a szerencse, szólítsd Mihályt, és ő a segítségedre siet. Kardjával elszakítja a mérgező kapcsolatokat, hogy megkönnyebbülhessen a lelked. Ahhoz, hogy beszélgethess vele, végy magadra valamilyen piros vagy aranyszínű holmit, de meggyújthatsz egy vörös gyertyát is. Az alázatra, az őszinteségre mindenképpen törekedj, amikor Mihály „elé állsz”, kettőtök kapcsolatának alapja csakis ez lehet.

A harmadik angyalszárny Gábriel arkangyalé

Gábriel arkangyal feladata egészen különleges. Az emberi faj fenntartójaként ismert, ezért elsősorban az édesanyákat és a gyerekeket óvja és védelmezi. Segíti az anyáknak, hogy gyermekeiket megvédhessék a balsorstól, a nehézségektől. A teremtésben, a fogantatásban is közbenjár, de abban is, hogy észrevehesd, a vágyaid beteljesültek a fizikai világban. Felveheted vele a kapcsolatot egy csokor jázminnal, de tökéletes ehhez a kék és a narancssárga gyertya is.

A negyedik angyalszárny Uriel arkangyalé

Uriel arkangyal az élők és a már elhunyt lelkek közötti kapcsolatokat ápolja. Csak kérned kell őt, és máris segít, hogy elhunyt szeretted üzenete eljuthasson hozzád. Bámulatosan képes a memóriát, a tudást fejleszteni. Kérd meg, és arra a helyre vagy ahhoz az emberhez irányít, aki számodra a megfelelő tanítást adhatja. Bármikor kérheted a támogatását, amelyhez csupán szantálra vagy kamillára lesz szükséged. Az angyal a zöld és a barna színeket is kedveli, ezért ezek a gyertyák is segítik a kapcsolatfelvételt.

