Ezt a 4 csillagjegyet csak önmaga érdekli

A Kos hajlamos csak magára gondolni

A Kos hajlamos a túlzottan is önző viselkedésre. Leginkább azt szereti, ha azt teheti, ami neki fontos, a saját útját járhatja függetlenül a körülötte élők kéréseitől, kívánságaitól. Amikor döntés elé állítja az élet, akkor is leginkább azt nézi, mi az, ami számára a legelőnyösebb az adott helyzetben. Nem nagyon hallgatja meg a többieket, vagy ha úgy is tesz, mintha figyelne rájuk, többnyire elereszti a füle mellett mások mondatait, vagy egyszerűen megfeledkezik a többiek igényeiről. Nem véletlenül mondják rá, hogy neki csak saját maga fontos.

A Bika veszedelmesen önző lehet

A Bika kedves és szerethető személyiségéről nem könnyű elhinni, mennyire önző és magának való is tud lenni. Neki mindez persze fel sem tűnik, csak másokat hökkent meg mohó és kapzsi viselkedésével. Kompromisszumra, egyezségre teljességgel képtelen, mereven ragaszkodik az álláspontjához, a saját akaratához. Azt hiszi, csak az ő problémája számít, a többiekét hajlamos semmibe venni. Ami nem róla szól, arról könnyedén megfeledkezik, ahogyan a többiek igényeire, kéréseire sem figyel különösebben. Ilyenkor bújik ki belőle egoista hajlama, mert ő is az a típus, aki csak a saját érdekeit nézi.

Az Oroszlán a legarrogánsabb csillagjegy

Az Oroszlán amellett, hogy arrogáns és meglehetősen egoista, a leginkább hajlamos a narcisztikus viselkedésre. Meggyőződése, ő egyszerűen a legjobb, a tökéletes, a többiek a nyomába sem érhetnek. Az is biztos, ő soha semmit nem tesz a másokért, ami ellenkezne a saját igényeivel, kivéve, ha ezt kívánja a saját érdeke. Szívességet sem érdemes kérni tőle, mert ha meg is teszi, sokszorosan követeli majd vissza. Miközben magabiztossága lenyűgöző, a figyelem iránti folyamatos igénye hosszú távon meglehetősen bosszantó lehet. Hajlamos csak magáról beszélni, neki is csak a saját gondjai számítanak, a többiek mondanivalóját simán elereszti a füle mellett. Mintha ott sem lennének.

A Bak a saját elvárásai szerint él

A Bak szeme előtt mindenkor a saját vágyai és céljai lebegnek. Mindennek úgy kell történnie, ahogyan ő elvárja, ahogyan a saját szabályai diktálják. Márpedig az elvárásai többnyire olyan magasak, hogy talán még ő sem képes azokat teljesíteni. Nem különösebben foglalkozik a többiek véleményével, mert meggyőződése, hogy úgyis tévednek, és csakis neki van igaza az adott témát illetően. Mindent és mindenkinél jobban tud, szerinte a világ körülötte forog, a többiek pedig csöppet sem fontosak. Nos, ő is igencsak hajlamos a narcisztikus és önző viselkedésre, nem véletlenül kapott helyet ebben a listában.

