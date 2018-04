Ezeknek a csillagjegyeknek helyén van az eszük

A Kos folyamatosan a kihívást keresi

A Kos lehetett az iskolában a könyvmoly. Mindent elolvasott, már gyerekként is falta az információkat. Ő mindig elfoglalt, az unalmat hírből sem ismeri, folyamatosan keresi az újabb és újabb kihívást és lehetőséget. Nagyon szívesen tanul és fejleszti magát, de azt is elismeri, ha valamiben még nem kellően tapasztalt. Ha valamihez, akkor a tudás felé mindenképpen nagy alázattal fordul. Folyamatosan frissíti a meglévő ismereteit is, hiszen pontosan tudja, ahogyan a világ változik és fejlődik, az információ is egyre szélesebb lesz. És őt mindig a legújabb dolgok izgatják a legjobban. Mivel okos, intelligens és sikeres csillagjegy, meglehetősen határozott elképzeléssel rendelkezik számos témát illetően. Rendkívül jól informált, ezért bármilyen beszélgetésbe képes bekapcsolódni, ahol aztán a saját érveit hangoztatja a többiek ellenében.

A Bak éhes az információra

A Bak folyamatosan az őt leginkább érdeklő témák újabb és újabb információi után kutat. A lehetőség pedig nagyon széles, mert kifejezetten sokféle téma érdekli őt az irodalomtól kezdve a tudományos ismeretekig. Ő az a csillagjegy, aki képtelen lazítani, ha éppen nem dolgozik, akkor sem tétlenkedik, és sosem vesztegetné lustálkodásra a drága idejét. A tévét sem kapcsolja be, inkább valamelyik okoskütyüjén keresztül hallgat például számára izgalmas előadásokat. Nem véletlenül tartják őt több mint intelligensnek, hiszen rendkívül jól informált és nagyon tanult típus. Hibaként felróható, hogy hajlamos a nála kevésbé okos embereket lenézni, az viszont vitathatatlan, a sikerért, a tudásért keményen megdolgozik és valóban mindent megtesz.

A Vízöntő intelligenciája páratlan

A Vízöntőről ismert, hogy valódi felfedező, feltaláló és újító csillagjegy, akit minden érdekel, ami újdonság, és ami eltér az átlagostól. Szívesen elmélkedik, mereng az őt foglalkoztató kérdéseken. És mivel rendkívül kíváncsi típus, mindig talál olyan problémát, amelynek megoldásával lekötheti az intellektusát. Folyamatosan tanul, képezi magát, nagyon sokat olvas, gyűjti az információkat. A Koshoz hasonlóan neki is meglehetősen határozott a véleménye azokat a témákat illetően, amelyekben elmerült, és nem igazán lehet őt meggyőzni annak ellenkezőjéről. Szabadidejében szívesen jár múzeumokba, vagy bújja az internetet, fejleszti önmagát, lustasággal, semmittevéssel ő sem fecsérelné az idejét fölöslegesen.

