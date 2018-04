Ezek a csillagjegyek különösen aktívak az ágyban

4. A Mérleg szellemi kapcsolatra vágyik

A Mérleg romantikus típus ugyan, de ahhoz, hogy elcsábíthasd önmagában kevés a gyertyafényes vacsora, előbb az értelmét, a szellemét kell elbűvölnöd. Ha sikeresen veszed az első „akadályt”, elnyerheted romantikus szívét. A szépségről, a külsőségekről se feledkezz meg, számára a harmónia, az elegancia éppúgy fontos értéket képviselnek, mint az intelligencia. Ha pedig eljutottál a hálószobáig, légy vele nagyon figyelmes, és soha ne siess, a gyorsasággal nem fogod őt lenyűgözni, sőt úgy elriasztod, hogy többé szóba sem akar veled állni. Az egyensúlyra törekszik az élete valamennyi területén, így a szexben is. Nála a minőség a mérvadó, aztán jöhet a mennyiség is.

3. A Bika a legérzékibb csillagjegy

A Bika rendkívül érzékeny és érzéki csillagjegy, a finom érintéseket, ölelést nagyon szereti. Légy vele nagyvonalú és figyelmes, ha el akarod őt csábítani. A Mérleghez hasonlóan ő is megadja a módját az élvezeteknek, a hosszú előjáték híve, és nem a gyorsaságé. Hogy igazán boldoggá tehesd őt, ezekre mindenképpen érdemes tudatosan odafigyelned. Köztudott, a bikát erősen irritálja a vörös szín, és ez a tulajdonság a csillagjegyre is pontosan ennyire érvényes. Szóval, semmi piros alsónemű, mert azzal csak a libidóját rombolod. Az ízléses és nagyon finom holmikat különösen kedveli, kezdve egy kiváló étteremtől egészen az egyedi selyem fehérneműkig. Fogadd el a „szabályait”, és elnyered a hűségét, a szívét, a feltétlen odaadását.

2. A Szűz csak eleinte visszafogott

A Szűz talán a legigényesebb csillagjegy mind közül. Nagyon magasra helyezi a mércét, nemcsak veled, önmagával szemben is. A tökéletességre törekszik az ágyban is. Az ismerkedéskor talán nem is feltételeznéd, mennyire szenvedélyes típus. Kitartással vezet az út a szívéhez, de ha kellően megnyerőnek, vonzónak és intelligensnek talál téged, jó eséllyel ismerheted meg a vadabbik oldalát is. A sietségnek ő sem híve, nagyon szereti pontosan megtervezni az együttléteket. Hangold a szexre az érzékein át, szánj rá bőven időt, kösd le a figyelmét, mire a hálószobáig értek, forrni fog a vére. A türelem nála mindenképpen kifizetődik, szóval nem fogod megbánni, ha lassan közelítesz felé. Sőt, könnyen a rabjává válhatsz.

1. A Vízöntőnél a szexben nincsenek határok

A Vízöntő érzelmekben nem a legforróbb, legalábbis külsőre és látszólag. Nagyon mélyen érez, kimutatni valóban kevésbé tudja, viszont ha szexről esik szó, nem léteznek nála határok és tabuk. Amellett, hogy szívesen kísérletezik, és próbál ki izgalmas újdonságokat, mindenkor a biztonságra törekszik. Nem megy bele könnyelműen a szerelmi kapcsolatokba. A Mérleghez hasonlóan az ő szívéhez is az intellektuson keresztül vezet az út. Önmagában kevés a lenyűgöző és vonzó külső, nála az értelem a külsőségeknél jóval fontosabb. Használd a fantáziádat, inspiráld, motiváld őt, és ő sem okoz majd csalódást az ágyban. Nem véletlenül nyerte el a legaktívabb csillagjegy címet…

(via)