Húzz egy kártyát! Ez a kihívás vár most rád

Mielőtt elolvasnád a jóslatot, engedj meg magadnak néhány másodpercet. Lazítsd el kicsit a tested, a lelkedet, az elméd. Végy néhány mély levegőt, majd húzz egy kártyát képzeletben, vagy nézd meg a négy szebbnél szebb képet. Amelyik kártya a legjobban vonzza a figyelmedet, válaszd azt, hiszen az ahhoz tartozó jóslat szól most kifejezetten neked. Felkészültél?

Az első kártya (A) üzenete

Ha az első kártyát választottad, talán magányosnak érzed mostanában magad, vagy olyan időszakot élsz meg, amikor önmagadra, befelé figyelsz inkább. Ha problémát okoz, hogy a téged foglalkoztató kérdésekre választ találj, akkor mindenképpen adj időt magadnak, a válaszok előbb érkeznek meg, mint remélnéd. Az előtted álló három hétben jelentős változásokat tapasztalhatsz, olyan jeleket, amelyekben érdemes bíznod. Légy türelmes, a megoldás nem várat már hosszasan magára. Amennyiben betegséggel bajlódsz, nem érzed jól magad, még fontosabb, hogy szakíts időt a pihenésre, és helyrehozd az egészséged. Új találkozásokban lehet részed, de a régiek közül is előkerülhetnek néhányan. Rajtad múlik, fellobban-e benned a szerelem lángja.

A második kártya (B) jóslata

Ha a második kártyát húztad, a jóslat szerint új lehetőségek előtt állsz, de az eredmény azon múlik, te mit akarsz valójában. Próbáld meg a félelmeket elengedni, mert így biztosan rosszul döntesz. Talán a korábbi események tapasztalatai miatt érzed azt, hogy üldöz a balszerencse. Az életed nagyot változik, és erre már alig kell várnod. Bízz és higgy benne, amitől félsz, az nem történik meg veled, amiben ugyanakkor bízol, a helyes útra irányít téged. Figyeld és vedd észre a téged segítő jeleket, bízz a megérzéseidbe, hogy arra irányítanak, amerre a leginkább haladni érdemes. Nem könnyű időszak, de mindenképpen túléled, és hamarosan túlléphetsz mindenen.

A harmadik (C) kártya jóslata

A harmadik kártya jóslata szerint most különösen bátor a szíved, magabiztos vagy, a lelked szinte megállíthatatlan. Bármilyen energikusnak is érzed magad, most mégis légy inkább türelmes és könyörületes. Magabiztosságodat, az erőt tartogasd még kicsit, hiszen szükséged lesz arra az előtted álló kihívások teljesítéséhez. A megfelelő időben tudni fogod, mit és hogyan dönts, vagy mi az, amit inkább jobb feladni. Az életedben fontos szakasz zárulhat le, így elindulhatsz egy egészen új úton. A döntés nem lesz egyszerű, ahogyan vélhetően áldozatot is vállalnod kell. Ha az igazságot követed, senkitől és semmitől sem függsz, az anyagi dolgok is kevésbé foglalkoztatnak, minden a vágyaid szerint alakul az életedben.

A negyedik (D) kártya üzenete

Ha a negyedik kártyát húztad, itt az ideje, hogy belül, a lelkedben érezd az energiákat. Ehhez előbb engedj el mindent, amire már nincs szükséged, ami felszínes és felületes. A figyelmedet az előtted álló feladatokra összpontosítsd. Tedd meg mindazt, ami rád vár, ami előtted van, akkor is, ha az csupán egy apróság. Láss tisztán, ez most mindennél fontosabb lehet. Éld meg a jelen pillanatait, hagyd a múltat, és a jövővel se foglalkozz most. Állíts fel sorrendet a céljaidban, és tedd meg az első lépést a mostban. Csak arra figyelj, ami éppen most történik veled, minden más lényegtelen.

