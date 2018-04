Bízz meg ezekben a csillagjegyekben, ha második esélyt kérnek

A Bika mindent megtenne érted

A Bika makacs, csökönyös viselkedése nem mindenkor tűnhet szimpatikusnak, kivéve, amikor második esélyt kér tőled. Amikor a bocsánatodért fohászkodik, pontosan ilyen elszántan és makacsan küzd érted is. Nem adja fel, amíg vissza nem nyeri a bizalmadat. Ha megígér valamit, ahhoz következetesen ragaszkodni is fog. Már azért is nyomorultnak érzi magát, mert egyszer is megbántott téged. Valójában csak rajtad múlik, hogy ismét bizalmat szavazol-e neki. Alapvetően megbízható és szavahihető típus, az ígéretét, a kimondott szót ő mindenkor komolyan is gondolja. Nem fog hibáztatni akkor sem, ha mégsem adnál neki újabb esélyt. De ha mégis mellette döntenél, szinte bizonyosan nem fogsz benne újra csalódni.

A Szűz ritkán szúrja el a párkapcsolatát

A Szűz lelkében időnként belső vihar, feszültség tombol. Amikor azt érzi, valamit nem képes a maga elvárásai szerint megtenni, hajlamos az önutálatba süllyedni. Alapból büszke csillagjegy, ami leginkább attól függ, mit tesz le az asztalra. Szereti azt gondolni magáról, ő az a társ, akiben vakon megbízhatsz. Nem az a típus, aki becsapna vagy megcsalna téged, ő az egyenességet, a megbízhatóságot tartja szem előtt, ennek ellenére néha ő is hibázhat. Ha bármilyen okból második esélyt kérne tőled, biztos lehetsz benne, nem csak szórakozik veled. Mindent jóvá szeretne tenni, és mindent elkövet, hogy kitalálja, hogyan szerezze vissza a bizalmat. Az is biztos, ő kétszer nem követi el ugyanazt a hibát.

A Bak többszörösen teszi jóvá, ha második esélyt kap

A Bak a legelszántabb csillagjegy valamennyi közül. Magabiztossága leginkább attól függ, mennyire szárnyal és mennyire sikeres a feladataiban. Megbízható, szavahihető típus, de persze vele is megeshet, hogy hibát követ el, ami után nagyon nem találja a helyét. Ha létezik olyasmi, amit igazán gyűlöl, mindenképpen az lehet, amikor futnia kell utánad. Mégis, ha igazán fontos vagy a szívének, többszörösen próbálja jóvátenni az elkövetett hibát. De csak akkor teszi, ha értékeled az erőfeszítéseit. Ha visszafogadod, és megbocsátasz neki, az is biztos, a döntést sosem fogod megbánni. Ha valakinek érdemes második esélyt szavazni, az mindenképpen a Bak lehet.

