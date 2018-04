Napi horoszkóp 2018. 04. 06.: Válaszd a békét pénteken!

Kos

A legszívesebben az egész napot lustálkodással töltenéd. Most szokatlanul alacsony az energiaszinted, és lehet, hogy szükséged lenne egy nagyobb adag lendületre is. Ha már a sokadik adag kávé sem segít, akkor lehet, hogy szükséged van egy nagyobb adag vitaminkoktélra. Ma egyél sok gyümölcsöt és zöldséget, mert ezek is segítenek.

