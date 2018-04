Ez a dal jellemzi a csillagjegyedet

Bár nyilván nem lehet ráhúzni mindenkire ugyanazt, de aki hisz az asztrológiában, tudja, hogy a csillagjegyek sokszor meghatározzák az alapértékeinket, személyiségünk egy részét. Most azt mutatjuk meg, az egyes csillagjegyeket mely dalok jellemzik leginkább.

Vízöntő – Michael Jackson: Heal The World

„Gyógyítsd meg a világot, tedd jobb hellyé számodra és számomra, és az egész emberi faj számára […] Gondolj a nemzedékekre, jobb helyet szeretnénk teremteni a gyerekeknek és a gyerekeik gyerekeinek, hogy tudják, ez jobb világ számukra” – szól a dalszöveg egy részlete. A Vízöntők jellemzője az emberségesség és a törődés, így tökéletes illik rájuk ez a szám.

Halak – The Youngbloods: Get Together

Ez a dal azt mondja:

„Rajta, emberek, mosolyogjatok a testvéretekre, mindenki jöjjön össze és próbáljátok meg szeretni egymást most.”

A Halak mindenkit szeretnek vagy akarnak szeretni, a pillanatnak élnek. Gyakran jellemzi őket egyfajta hippimentalitás, gondolkodásuk pedig végtelenül szabad.

Kosok – Fifth Harmony – BO$$ (BOSS)

Ez a gyors tempójú dal a Kosok erősségeit mutatja. Gyorsan mozognak, keményen és hatékonyan dolgoznak, amiért cserébe el is várják, hogy megfizessék őket.

„A pénzemért dolgozom, mert ez az, amit az anyám tanított.”

„Magabiztos, ez vagyok én.”

A Kosok azt akarják, hogy az emberek egyenesen beszéljenek hozzájuk, ne totojázzanak, így az idő nem vész el.

Bika – Grace : You Don’t Own Me ft. G-Eazy

A makacs Bika nem szereti, ha kontrollálják, ahogy a dal is mondja:

„Ne mondd meg nekem, mit tegyek, és ne mondd meg, hogy mit mondjak.”

„Nem vagyok a tiéd, ne próbálj megváltoztatni.”

A Bikáknak szüksége van a saját idejükre és terükre, hogy meghozzák döntéseiket a saját feltételeik szerint. Ha ezt elfogadod, könnyebb lesz az együttlét vele.

Ikrek – COIN: Talk Too Much

Mindig csak beszélnének. Roppant kíváncsi a természetük, ezért rengeteg kérdést tesznek fel.

„Túl sokat beszélek, drágám, gyere, tapaszd az ajkad az ajkamra, hogy becsukjam.”

Nagyon barátságosak a folyamatos csevegésük miatt, ezért nagyszerű tanárok, marketingesek és írók válnak belőlük sokszor.

Rák – Elvis Presley: Can’t Help Falling In Love

„Fogd a kezem, fogd az egész életem.”

Nagyon könnyen barátkozik másokkal. A Rákok életerősek, és nem félnek az elköteleződéstől. Imádnak másokról gondoskodni, pont emiatt sem engedik el könnyen a másikat sokszor. Ha melletted van egy Rák, nem kell tartanod attól, hogy nem fog gondoskodni rólad.

Astrology Answers