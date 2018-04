Ez a 4 csillagjegy folyton vitatkozik

A Bika vitában verhetetlen

Nagyobb kihívásra talán nem is találhatnál, mint a Bikát meggyőzni a saját véleményedről. A szilárd jegyek közé tartozik, ezért csöppet sem véletlen, hogy szilárdan, kitartóan ragaszkodik mindenhez és makacsul hisz mindabban, ami számára fontos és értékes, függetlenül a többiek álláspontjától. Meghallgatja a javaslatodat, talán magában el is mereng rajta, de aztán felülírja azt a saját és eredeti változatával. Erősen tanít, hogy a siker felé vezető úton állhatatosan és kitartóan haladj, viszont neki is akad tanulni valója elfogadásban, megértésben, rugalmasságban. Minél inkább meg akarod győzni, annál hajthatatlanabb lehet. A legjobb tanács, ha nem szállsz vele vitába.

Az Oroszlán könnyen fölkapja a vizet

Az Oroszlán pillanatok alatt ideges lesz született érzékenysége okán, ami önmagában teljesen rendben is lenne. Az már nagyobb gond, hogy akkor is gyorsan fölkapja a vizet, amikor valami nem az elképzelése szerint történik. Ehhez pedig egy apróság is bőven elegendő indok lehet. A leginkább a személyét érintő sértések dühítik fel, de azt sem szereti, ha hozzá hasonlóan makacs és keményfejű emberrel hozza össze a sors. Rendkívül önérzetes és büszke csillagjegy, ezért elő nem fordulhat, hogy igazat adjon a másiknak vagy beismerje, neki nincs igaza az adott helyzetben. Talán csak nagyon diplomatikus módon tudod az értésére adni, ha valamiről más az elképzelésed. Megdicséred, nagyra értékeled remek tulajdonságait, közben finoman elmondod, miért nincs igaza. Még az is lehetséges, hogy elfogadja a véleményedet.

A Mérleg igen sajátosan vitatkozik

A Mérleg gyűlöli a veszekedést, a hangos vitákat, valójában fogalma sincs, mit kéne tennie ezekben a helyzetekben. Viszont hajlamos mindent felülbírálni, például azt mondod, “ez a ház zöld”, ő azonnal rávágja, “az bizony kék”. Aztán, ha elismered, “jé, tényleg igazad van, az kék”, akkor máris jön a következő ellenérv, “inkább mégis zöldnek tűnik”. Sosem vitatkozik bántóan, a hangját sem emeli fel, mert a Mérleg alapvetően békés csillagjegy, csak éppen rendkívül következetlen és hajlamos az ellentmondásra. Megérti, fölösleges bármiért is harcba szállni a többiekkel, a lelkében is inkább a harmóniára hajlik. Csak mégis jól esik időnként ellentmondani és egy kicsit kötekedni, hogy aztán ő lehessen az, aki diplomatikusan békét teremt.

A Bak a leghajthatatlanabb

A Bak hajlamos azt gondolni, ő mindent jobban tud, mindenkinél tapasztaltabb, okosabb és intelligensebb csillagjegy. Előfordul, hogy lenézi azokat, akikről úgy gondolja, nem érnek fel hozzá. Azt azért pontosan tudja, ha folyton ellentmond, azzal az ellenszenvet is gyorsan kivívja, ezért megadja az esélyt az érvelésre. Aztán persze kibújik belőle a kisördög és bámulatosan logikus kiselőadással adja a tudtodra, mennyire nincs igazad az adott témát illetően. Nagyon komolynak és fontosnak tartja magát, csak közben hajlamos lehet megfeledkezni mások érzéseiről. Ha valamiben fejlődnie kell, az empátiában szinte biztosan. Előbb-utóbb maga is rájön, halk és kedves szavakkal többet ér el, mint agresszióval és hangos vitatkozással.

