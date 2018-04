Ezeknek a csillagjegyeknek nincsenek érzéseik

Az Ikrek retteg az érzésektől

Amikor vállalni kellene a felelősséget, a kötelezettséget, az Ikrek könnyen bajba kerül, mert fogalma sincs, mit kell tennie. Amikor ugyanis épp elmélyülne és egyre komolyabbá válna a párkapcsolata, szinte lefagy, megijed a saját érzéseitől. Vágyik a szerelemre, de valahol mélyen mégis retteg tőle. Párja már megbízna benne, ő viszont túl gyorsnak érzi az elköteleződést. Levegős csillagjegyként a komfortzónája az elméje, nem a szíve, ami persze nem jelenti azt, hogy képtelen lenne szeretni, és ne vágyna a tartós párkapcsolatra. Miközben ösztönösen menekül az érzések elől, a maga módján megpróbál érezni is. Érzelmileg van még hová fejlődnie, amikor eljut erre a pontra, megbízható és komoly partnerre találhatsz benne. Vajon lesz hozzá elegendő türelmed?

A Bak a munkájába szerelmes

A Bak a leginkább hajlamos a munkamániára. Ő az, aki elsőként kapcsolja fel a számítógépet, és este utolsónak csukja be maga mögött az ajtót. A munkájának él, ez a valódi szerelme. Sokszor hétvégeken vagy a megérdemelt szabadsága idején sem képes kikapcsolni, viszi magával a munkát, mintha azon túl más nem is létezne. Miközben minden szenvedélyét a feladatokba helyezi, társának képtelen az érzéseit kimutatni. Nagyon fél a csalódástól, a sérülésektől, ezért is visszafogott, tudatosan védi és óvja a szívét. A csalódások elől is mindig a munkába menekül, miközben azt felejti el, hogy a munka és a magánélet közötti egészséges egyensúlyra kellene törekednie a párja és saját a boldogsága érdekében. Lelke mélyén erősen vágyik a szeretetre és a családra, az élet ezen területén mégsem kovácsol magának sikert.

A Vízöntő nem érti az érzéseket

A Vízöntő az Ikrekhez hasonlóan levegős jegy, ami azt jelenti, hogy kifejezetten intellektuális és nagyon okos csillagjegy. Fejben élő, logikusan gondolkodó típus, az érzelmeket ugyanakkor kevésbé képes értelmezni. Tele van inspirációval, ötletekkel, újabb és újabb célokkal, igazi újító, egyedi problémamegoldó képessége páratlan. Amilyen ragyogó elme, pontosan annyira járatlan az érzelmekben. Könnyedén kizárja és félreteszi az érzelmeket, ha döntenie kell, mindez mégsem jelenti automatikusan azt, hogy képtelen lenne bármit is érezni a szívében. Ellenkezőleg, figyelmes és kifejezetten gondoskodó is tud lenni. Csak ő az érzelmekben is a logikát keresi. Valójában nagyon mélyek és tartósak az érzései, kimutatnia viszont nehezére esik. Tart a csalódástól, félti a lelkét, úgy gondolja, a szerelem inkább csak baj okozhat neki.

