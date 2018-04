Ilyen koktélt igyál a csillagjegyed alapján!

A tavasz már a kertek alatt lopakodik, a kiülős helyek lassacskán kipakolják a székeket, és ezzel egy időben újra aktuálisak lesznek a különböző koktélok. Mutatjuk, hogy melyik ital illik legjobban a csillagjegyedhez – de persze azért a többit is érdemes megpróbálni!

Kos: Forralt bor

Egy meleg koktél egy meleg személyiség számára. A Kos tele van energiával, ezért tökéletesen illik hozzá a forró, fűszeres vörösbor kis fahéjjal, szegfűszeggel és naranccsal. Bátrabbak egy kis rummal is felönthetik.

Bika: Regents Royale

A laza, nyugodt Bika legjobban egy epres-ananászos csodának örül, amit könnyű elkészíteni, és persze még könnyebb meginni. A Bika imádja élvezni az élet fizikai oldalát, ezért biztosan szívesen szürcsöli a habzóborral felöntött, friss ananászléből, eperből és lime-léből készülő koktélt.

Ikrek: Céklabor

Az Ikrek sokszor maga sem tudja eldönteni, hogy milyen ember – általában különböző környezetekben egészen másként viselkedik. Kiváló választás lehet számára az alkoholmentes céklabor, de ha egy kis grappával megbolondítja, máris nem olyan ártatlan szórakozás.

Szűz: Sangria

A látszólag egyszerű, gyümölcsös vörösbort valójában nem is olyan könnyű tökéletesen megcsinálni, hiszen rengetegféle gyümölcsöt hozzá lehet tenni: a klasszikusok között van a szőlő, a narancs, a barack és az alma is, de a lehetőségek száma végtelen. A sangria könnyen itatja magát, ugyanakkor rafinált ital is, ezért tökéletes választás a Szűz számára, aki a felszínen lágy és kedves, belül viszont erős és eltökélt.

Rák: Caipirinha

Bár a Caipirinha igen hétköznapi összetevőkből készül (brazil rum, lime, cukor), az összkép mégis különleges, így tökéletesen passzol a titokzatos Rákhoz, aki, bár igen szeretetteljes, tele van fel nem térképezett mélységekkel.

Oroszlán: Old Fashioned

Még a szesztilalom kora előttről maradt ránk az egyik legrégebbi klasszikus koktél, az Old Fashioned, amely whiskey, keserű likőr, cukor és szóda keverékét jelenti. A büszke és méltóságteljes Oroszlán számára, aki imádja az egyszerű, de mégis fenséges dolgokat, tökéletes.

Mérleg: Daiquiri

A daiquiri titka a három összetevő (cukorszirup, lime és rum) tökéletes egyensúlya. Ha eltalálod, a világ egyik legjobb italát hozod létre, de ha elrontod, egy cukros lötty lesz a végeredmény. Hasonlóképpen a Mérleg is az egyensúlyt keresi az életében, és tudja értékelni azt a harmóniát, amit egy jól elkészített daiquiri adhat.

Skorpió: Long Island Iced Tea

Ha provokálják, a Skorpió gyorsan lecsap a fullánkjával, és ugyanez vonatkozik az ártatlan jeges teának kinéző Long Island Iced Tea-re is. Az öt különböző alkohol egy löttyintésnyi kólával és kevéske lime-mal nagyon is veszélyes keverék, óvatosan fogyasszátok!

Nyilas: Pisco Sour

A Nyilas az örök utazó, a szabadság szerelmese. Éppen ezért biztosan tetszeni fog neki ez a rendkívüli ital, amely nálunk kevésbé gyakori, de Peruban például nemzeti italként fogyasztják. A tojásfehérjéből, a pisco nevű perui pálinkaféleségből, keserű likőrből, lime és cukor hozzáadásával készített ital könnyű, légies, mégis pont elég izgalmas ahhoz, hogy a Nyilas fantáziáját felcsigázza.

Bak: Martini

A céltudatos Bakok nagyon hasonlítanak a Martini italra, hiszen elsőre mindkettőt elég nehéz megkedvelni, idővel azonban kiderül róluk, hogy milyen édesek és szerethetők.

Vízöntő: Rumos kóla

A nagyvonalú Vízöntő számára kifejezetten ajánlott a rumos kóla – már ha jó minőségű rumból készül. Könnyű nyári ital, ami az egyik legolcsóbb, de mégis élvezhető koktél.

Halak: Eggnog

A tipikus angolszász karácsonyi ital szelíd megjelenése ellenére nagyon is tele van alkohollal, bár az alapját képező whisky karcos ízét kétségtelenül lágyítja a hozzáadott tejszín, tojás, cukor, illetve az elmaradhatatlan fahéj és szegfűszeg. A csalóka „tojáslikőr” nagyon passzol a Halak titokzatos jegyéhez.

Forrás: Popsugar

Kiemelt képünk: Pexels