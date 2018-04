Mit látsz ezen a furcsa képen először? Izgalmas részleteket árul el rólad

A feladat ismét csak nagyon egyszerű. Nézd meg az alábbi képet, és dönts el, mit látsz rajta először. Semmi esetre se csapd be magad, ami elsőként ötlik fel benned, ami először rajzolódik ki a szemed előtt, az a legmegfelelőbb válasz. Nos, mit látsz a képen, és vajon mit árul el döntésed a személyiségedről? A kép alá görgetve találod a választ.

Ezt fedi fel a személyiségedről, ha egy csigát láttál a képen először

Amennyiben a csiga alakja rajzolódott ki először a szemed előtt, elmondható rólad, szereted az életet, a kihívásokat, szívesen kockáztatsz, személyiségtípusod aktív és energikus. Szabad és független lélek vagy, akinek mottója: úgy élj, mintha a holnap nem létezne. Vidámság, optimista gondolkodás jellemez, könnyedén döntesz. Sosem pazarolnád az időt és az energiát olyasmire, ami nem igazán foglalkoztat, érdekel téged. Ki nem állhatod azokat az embereket, akik beleszólnak az életedbe, vagy kéretlen tanácsokkal látnak el. A szabályokat, az előírásokat sem igazán kedveled. A legtöbbet akkor hozod ki magadból, amikor kezdeményezhetsz, irányíthatsz, magad dönthetsz. Leginkább azok társaságát keresed, akiket valóban kedvelsz, és közel állnak a szívedhez.

Ezt mondja el rólad, ha a térképet láttad meg a képen először

Amennyiben a térkép részleteit láttad meg a képen először, minden bizonnyal optimista, laza és nagyon kíváncsi típus lehetsz. Azt is lehetne rád mondani, a kíváncsiság művésze vagy. Szívesen kipróbálsz több lehetőséget is, hogy a világot többféle szempontból érzékelhesd, láthasd. Ez a kíváncsiság és többszörös látásmód abban segít, hogy felépítsd a csak rád jellemző, sajátos és egyéni világot. Intelligens embernek tartanak a körülötted élők, a látásod pengeéles, így könnyen átlátsz mások szándékain, pontosan le tudod olvasni, mit is akarnak valójában. A kétszínű embereket nem véletlenül kerülöd jó messzire. Különleges kreativitásodnak köszönhetően a céljaidat mindenkor eléred, a problémákon könnyedén átlépsz.

Ezt mondja el a személyiségedről a koponya

Ha a koponya alakját láttad meg a képen először, kétségtelenül nyugodt, kiegyensúlyozott a személyiséged. A legtöbben könyörületes, melegszívű és nagyon szimpatikus embernek tartanak téged. Nagylelkűség jellemez, és mindenkor meghallgatod, sőt fontolóra is veszed mások véleményét, javaslatát. Akkor vagy a legboldogabb, amikor segíthetsz a többieknek. Szívesen dolgozol egyedül, önállóan, de annak is nagyon örülsz, amikor megoszthatod a boldog pillanatokat a szeretteiddel. Gyűlölöd azokat az embereket, akik mások gyengeségével élnek vissza. Te éppen azért teszel, hogy a világ minél melegebb, élhetőbb és szerethetőbb hely lehessen.

