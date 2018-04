Ezek a csillagjegyek hihetetlenül szenvedélyesek

A Kos önmagát adja, amikor szerelmes

A Kos esetében a szenvedély magától értető, hiszen a másik két tüzes csillagjegyhez hasonlóan ő is aktív, energikus és nagyon lelkes típus. Az első éjszakán, amit vele tölthetsz, elveszíted önmagad. Olyan érzések járnak át, mintha hosszú évek óta ismernétek egymást, magabiztossága, határozottsága, függetlensége lenyűgöz. Nem könnyű őt meghódítani, de amikor igazán szerelmes, mindenestül neked adja a szívét, a lelkét. Szívesen irányít, de azt is szereti, ha csak rá figyelsz, ha a szemébe nézel, ha érzi, hogy csodálod őt. Az is igaz, a szenvedélyét nem csak a hálószobában csillogtatja, az a hétköznapokban is bármikor kirobbanhat belőle. Könnyen elveszíti a türelmét, viszont a hangos veszekedéseket mindenkor érzelmes kibékülések követik.

A Nyilas a szerelemben is a kihívást keresi

Ha inkább visszafogottabb típus lennél, jobban teszed, ha a vad, független, nyitott és elképesztően szenvedélyes Nyilast messze elkerülöd. Ő az, aki bátor és kockáztat, a kihívásokat, a kalandokat különösen kedveli. Semmi és senki sem tarthatja őt vissza, amikor megérinti a romantika szele. Minden érzését a kapcsolatba teszi, de a korlátozást, az elvárásokat nagyon rosszul viseli. Energikus, fáradhatatlan, szóval, ha tartani szeretnéd vele a lépést, napi több csésze kávéra lehet szükséged. Imádja az életet, szenvedélyes szerető, akiben nincsenek gátlások. Vidám és szórakoztató, de ugyanígy meglehetősen szeszélyes is. Ha szereted a változatosságot, a kihívásokat, mellette egy pillanatig sem fogsz unatkozni, és mindent megtalálsz benne, amire csak vágysz.

A Szűz a legszenvedélyesebb csillagjegy

A látszólag szégyenlős Szűz szenvedélyesebb, mint sejtenéd. Amikor igazán szerelmes, róla mintázhatnák a szenvedély királynőjét. Meglepően hangzik, mégis igaz. Nagyon mélyen érez, és teljes mértékben elkötelezett irántad, nem mellesleg bámulatosan érzéki csillagjegy. Talán ő lehetne az a partner, akiről mindenki álmodik. Minél közelebb érzed magad hozzá, annál jobban vágysz rá, újra és újra meg akarod élni vele a szerelem pillanatait. Nagyon zárkózott típus, sosem kürtöli szét a magánéletét, ezt a kérését mindenképpen tartsd tiszteletben, ha el szeretnéd nyerni a feltétlen bizalmát. Figyelmes, viszont nagyon óvatos is, mindig nyitott szemmel jár. Amikor felfedi előtted a valódi színeit, biztonságban, kényelemben érzi magát melletted. Odaadó, kitartó és hűséges társra találhatsz benne.

