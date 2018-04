Ezeknek a csillagjegyeknek április lesz az év legszuperebb hónapja

A Kos mindent elérhet áprilisban

Az egyik legemlékezetesebb születésnapját ünnepelheti idén a Kos. Kirobbanó energiákat, tetterőt, aktivitást tapasztalhatsz áprilisban. Talán már hosszabb ideje nem éreztél hasonlót, most viszont ismét valódi önmagad lehetsz. Az életed, hasonlóan a tavaszhoz, megújul, virágba borul, mindent elérhetsz, amire csak vágysz. Új lehetőségekben próbálhatod ki magad, fejlesztheted a tudásodat, számos csodás barátot szerezhetsz. Most valóban az élet napos oldalán sütkérezel. Pillants a tükörbe, fogadd el feltételek nélkül és szeresd az embert, akit látsz, mutasd meg, ki is vagy valójában. Lelkiállapotod stabil és magabiztos, végre igazán jól érzed magad a bőrödben, használd ki ezt a különleges érzést, és valósítsd meg a céljaidat. Az álmaid áprilisban valóra válhatnak, mert minden ajtó megnyílik előtted.

A Bika ellenállhatatlan áprilisban

A Bika uralkodó bolygója a Vénusz, amelynek káprázatos energiáiban fürdőzhetsz egészen április 24-ig. Fejed búbjától a lábujjadig átjár a romantika, talán még szerelmes verseket is írsz ebben az időszakban. Magad is meglepődsz, milyen könnyedén beszélgetsz és találod meg a tökéletes összhangot a többiekkel. Szellemes és elmés mondatok hagyják el a szádat, a kisugárzásod pedig egészen ellenállhatatlan. Nagyon jól érzed magad a bőrödben, ragyogsz és sugárzol, lelkesedésed könnyen átragad a körülötted élőkre is. Az sem lesz a véletlen műve, ha most egyre többen keresik a társaságodat. Korábban nem tapasztalt változást élsz meg a lelkedben, úgy érzed magad, mintha újra húszéves lennél. Élvezd ki az év legszebb hónapjának örömteli pillanatait.

Az Oroszlán tündökölhet

Az Oroszlán végre azt élheti meg, amire mindig is a legjobban vágyott. Áprilisban valódi reflektorfénybe kerülhetsz, hiszen a Vénusz fényszögei rád is különlegesen kedvezően hatnak. A társasági életed felpezsdül, ragyoghatsz, tündökölhetsz kedvedre. Hirtelen mindenki a te társaságodra vágyik, egyetlen buliból, partiról sem hiányozhatsz, folyamatosan kapod a meghívókat. Valódi királynak, királynőnek érezheted magad. Végre önmagad adhatod, kivirulsz, és persze begyűjtheted a körülötted élők csodálatát. Szenvedélyes találkozásban, romantikában, flörtökben lehet részed. Ha még keresed a párod, áprilisban minden esélyt megkapsz az ismerkedéshez, ha pedig kapcsolatban élsz, szívedben ismét fellobban a szerelem lángja, felejthetetlen pillanatokat élhetsz meg pároddal. Jól hangzik?

(via)