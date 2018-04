Melyik angyalkártyát húzod? Ezt jósolják az angyalok

A feladat most is nagyon egyszerű. Nézd meg az angyalkártyákat, és képzeletben húzz egyet a három közül. Mielőtt választanál, figyelj a szíved hangjára is. Melyik tetszik a legjobban, melyik energiáját érzed a legerősebben? Az az angyal szólít meg most téged.

Ezt jósolja az első angyalkártya

Az első angyalkártya üzenete szerint: „Mindannyian szeretetre vágyunk. Sokan a szeretet egy különleges útját keresik. Könnyen lehet, úgy érzed, képes lennél tudatosan irányítani, mit és hogyan érezz, de ebben mindenképpen tévedsz. Azt a módot keresed, ahogyan te akarsz szeretni, de a szeretetre nem létezik előírás. Angyalod azt súgja, most egyszerűen csak engedd el az elvárásokat, pihenj meg, nézz körül az életedben. Vedd észre, mennyi formában és mennyiféle valódi szeretet ölel körül téged. A szeretet képesség és ajándék. Fényt gyújt a mindennapokba. Rajtad múlik, mit választasz.”

Ezt jósolja a második angyalkártya

A második angyalkártya jóslata szerint: „Új nap, új lehetőségek köszöntenek rád. Valójában minden egyes nap újabb esélyt villant fel előtted. Változáson, változtatáson gondolkozol? A lehető legjobb időben vagy mindehhez. Tedd meg, indulj el az újdonság felé már most. Apró lépéseket már eddig is tettél, most viszont valóban fontos döntéseket hozhatsz az életedre vonatkozóan. Hosszú ideje nem kaptál ilyen mértékű támogató energiákat az univerzumtól, mint mostanság. Ne hagyd elúszni a kivételes lehetőséget. Lépj egy nagyot a célod megvalósítása felé.”

Ezt jósolja a harmadik angyalkártya

A harmadik angyalkártya üzenete szerint: „Az angyalok és őrangyalod is melletted állnak, támogatnak téged nemcsak a céljaidban, hanem hogy megtaláld a békét, a nyugalmat és megérezhesd, mi az, ami igazán fontos a számodra. Kérd a segítségüket, és ők bátorsággal töltik meg a lelked, hogy megtehesd a legfontosabb lépéseket, és megfelelően dönthess. Légy önmagad és légy határozott a nehézségek közepette is. Tudd, minden a legjobb úton és a maga rendje szerint halad és történik veled. A változtatáshoz az áldást megkaptad.”

