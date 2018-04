Napi horoszkóp 2018. 04. 04.: Merész döntésekre van szükséged szerdán

Néha nem látod meg a világ nagy összefüggéseit. Néha nem veszed észre, hogy miből mi következik, és néha nem tudod követni az eseményeket. Szerdán is úgy érezheted, hogy le vagy maradva egy kicsit. Ma is úgy érezheted, hogy már nem tudod, mi minek a következménye. Abban sem vagy biztos, hogy a dolgoknak vannak következményei.

Bármit is teszel szerdán, tedd kecsesen. Ma figyelj oda arra, hogy minden mozdulatodat elegancia hassa át. Ez sokkal könnyebben megy majd, mint gondolnád. Azzal, ha minden mozdulatod kecses, könnyedén felhívhatod magadra mások figyelmét, és új ismeretségekre is szert tehetsz.

Sokan akarják azt elhitetni veled, hogy olyasmire vágysz, amit nem kaphatsz meg, de jobb lenne, ha tudnád: sohasem vágyhatsz olyasmire, ami nem lehet a tied. Csak arra tudsz vágyni, ami szerepel az élettervedben. Csak arra tudsz vágyni, ami megteremthető a számodra – még akkor is, ha esetleg nincs logikus magyarázat arra, hogyan éred el.

Rák

Egy barátnődnek nagy szüksége van rád. Olyan helyzetben van, amelyről muszáj beszélnie, mert beszéd közben tudja végiggondolni, hogy mit is szeretne valójában. Neked most nem az a dolgod, hogy ötleteket adj neki, hanem az, hogy meghallgasd. Neked most az a dolgod, hogy kérdezz, és figyelmesen hallgasd a választ.

