Ez a 4 csillagjegy rombolja a párkapcsolatot

A Kos nem hallgat a párjára

A Kos hajlamos veszélybe sodorni önmagát és másokat, ahogyan ő az első, aki tönkreteszi a legstabilabb párkapcsolatot is. Képtelen kompromisszumot kötni, képtelen elviselni, ha valami nem az ő akarata szerint történik. Pontosan ezért eshet meg vele, hogy a legromantikusabbnak induló párkapcsolata is előbb-utóbb a süllyesztőben végzi. És ha egyszer rés támad a kapcsolaton, hiába is foltozgatná, többé sosem lesz ugyanolyan, mint a kezdetekben volt. Valójában megmenthetné a szerelmet, ha el tudná fogadni, ha meghallgatná párja érvelését, kéréseit, és nem csak a saját feje után menne. Erre viszont egy Kos még nem kellően érett, így a csalódást vele nem kerülheted el.

Az Ikrek megbízhatatlan a párkapcsolatban

Az Ikrek a lelke mélyén nagyon is vágyik a tartós párkapcsolatra. A gond csak annyi, hogy teljességgel megbízhatatlan típus, ezért nem meglepő, hogy ő is gyorsan tönkreteszi a bimbózó kapcsolatait. Felelősséget sem vállal, ha nem muszáj, és bizony igencsak hajlamos megcsalni a párját. Bármilyen vonzó és szórakoztató csillagjegy hírében is áll, mégis a megbízhatatlanságával gyorsan elriasztja lehetséges partnerét. Nem könnyű fülön csípni, minden helyzetben kivágja magát, ezért inkább csak érzed, hogy valami nincs rendben vele. Talán egy darabig bizalmat szavazol neki, de ha megbízható társra vágysz, érdemes inkább nyugodtabb vizekre evezned, és ott keresgélni.

A Nyilas jobban érzi magát egyedül

A Nyilas független és nagyon szabad csillagjegy. Az ellenőrzést, a korlátokat nem tűri, ő sem köt kompromisszumot, azt teszi, amit a szíve diktál. A párkapcsolat nem a legfontosabb része az életének, ő egyedül is jól érzi magát. Ezzel a hozzáállással pedig nem véletlen, hogy a legszebb párkapcsolatot is képes gyorsan lerombolni és tönkretenni. Néha kifejezetten érzéketlen a párjával, aki értetlenül néz rá, hogy mégis mi történt, mitől változott meg. Nem vállalja a felelősséget, és túlzottan nem is törődik a másik érzéseivel, előfordul, hogy gondolkodás nélkül kimond bántó dolgokat. Ő az, aki erősen hajlamos összetörni a női szíveket. Nagyon nehezen kötelezi el magát, mindig újabb és újabb kalandot keres.

A Halak egyik párkapcsolatból a másikba veti magát

A Halak kedves, szimpatikus, megnyerő típus, valódi szívtipró csillagjegy. Ő sem nevezhető a megbízhatóság és a hűség mintaképének. Az érzései irányítják, azok viszont meglehetősen változékonyak. Nagyon könnyen levesz a lábadról, de másokkal is pontosan ugyanígy tesz. Nem kötelezi el magát egykönnyen, az álmait, a vágyait követi. Könnyű beleszeretni, és ő pontosan ilyen könnyen teszi tönkre a kapcsolatot és a lelkedet. Hajlamos egyik párkapcsolatból a másikba vetni magát, vagy akár több vasat is a tűzben tartani egyszerre. Valójában a saját érzéseitől ijed meg, és menekül ahelyett, hogy elmélyedne a valódi szerelem érzésében. Egyszer azért ő is megkomolyodik – talán.

