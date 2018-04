Ezeknek a csillagjegyeknek az április egy rémálom lesz

A Skorpió megszenvedi az áprilist

A Skorpió uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Utóbbi április 22-én retrográd avagy hátráló mozgást végez. Energiája alapból is felforgatja az életet, ezzel a hátráló mozgással számodra egyenesen katasztrófát okoz. Alaposan megcsappanhat az alapvetően rendben lévő önbizalmad, és hajlamos lehetsz a legapróbb hibákat is felróni magadnak. Ebben a hónapban a legszívesebben elvonulnál a világ elől, ami valóban hasznos ötletnek bizonyulhat. Inkább azok társaságára vágysz majd, akik a legközelebb állnak a szívedhez, és akik támogatnak, erősítik benned a lelket. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a Vénusz áprilisban a hetedik házadban, a párkapcsolatok házában tartózkodik, ezért a legmegterhelőbb napokat párod biztonságos társaságában töltheted.

A Nyilas a magányt szenvedi meg

A Nyilas csillagjegyre a Merkúr hátráló mozgása hat a legerőteljesebben, szó szerint felborzolja az idegeit. Még kevésbé tudod magad megértetni másokkal, még kevésbé találod a megfelelő hangot és kapcsolatot a többiekkel. Szenvedhetsz a magánytól, pedig ezt az érzést viszonylag ritkán tapasztalod meg, ha még keresed a párod, ez az időszak még inkább megviselhet téged. Ha párkapcsolatban élsz, a pároddal nem találod a közös hangot áprilisban. Félreértés, civakodás, bosszúság jellemez kettőtöket, mintsem a harmónia és a szeretet. A Merkúr épp az ötödik házadban, az öröm és az élvezetek házában borzolja a kedélyeket, ezért is érezheted majd úgy, a kapcsolatod unalmasabb, mint korábban bármikor. Csalódást érezhetsz, ezért a legjobban teszed, ha a természetben töltöd az időt, és minél többet kirándulsz.

A Halak kezéből kifolyik a pénz

A Halak csillagjegy szintén a Merkúr retrográdtól szenved a leginkább ebben a hónapban. A kedvezőtlen fényszög a pénzügyekre hat a legerőteljesebben, ezért most különösen fontos, hogy próbáld megfogni a pénzt, különben homokként folyhat ki a kezed közül. Büszke vagy önmagadra, mert képes vagy gondoskodni a szeretteidről. Azon kevesek közé tartozol, akik idén lehetőséget kapnak, hogy megváltoztassák az életüket és végre anyagi biztonságot teremtsenek maguknak. Ez még nem áprilisban történik meg, most jobban teszed, ha megfogod a pénzt. Önzetlenül segítesz bárkinek, de te magad nem szívesen kérsz segítséget. Hidd el, időnként neked is szükséged van minderre. Az még nem önzőség, ha azokhoz fordulsz, akikben megbízol. Miért ne élhetnél a szívességgel?

(via)