Napi horoszkóp 2018. 04. 03.: Talán nincs szükséged arra, amiért megharcolsz kedden

Kos

Nagy hangon magyarázod valakinek az igazadat, de könnyen lehet, hogy most az igazság nem is olyan egyszerű. Lehet, hogy ebben a helyzetben minden érintettnek megvan a saját igazsága. Ez azt jelenti, hogy neked is igazad van. De azt is jelenti, hogy a másik félnek is igaza van. Most csak a kompromisszum lehet jó döntés.

Még több horoszkóp Kosoknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Kos-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Kos-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Kos szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Kos-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Kos jegy jellemzése

A Kos mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Kos aszcendensű emberekről!