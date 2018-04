Hogyan haltál meg az előző életedben? Teszteld

Előző életed eseményei a mostani inkarnációra is hatással lehetnek. A tudattalan tárolja a múlt emlékeit, ezért – hangozzék bármilyen furcsán is – ahogyan éltél és meghaltál, az a mostani gondolkodásodat is erősen befolyásolhatja. A karma törvénye szerint olyan helyzetekkel kerülsz szembe, melyeket nem oldottál meg a korábbi életekben, vagy éppenséggel neked tartoznak mások a jótettekért. A halál pillanatában a lélek fogadalmat tehet, amely szerint éled majd a következő, vagyis a jelenlegi életedet. A félelmek, a fóbiák a korábbi életből eredhetnek, de ugyanígy az is, ha valamihez nagyon erősen ragaszkodsz, vagy valamit önként és szívesen teszel. Hogyan haltál meg az előző életedben? Ebből a tesztből valami izgalmas mindenképpen kiderülhet. Mivel a választ leellenőrizni nem tudod, fogadd inkább játékként, mint véres igazságként. Felkészültél? Annyi bizonyos, izgalmas lesz.