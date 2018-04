Ez a 3 csillagjegy mindenkinél kegyetlenebb

A Nyilas báránybőrbe bújt farkas

A Nyilast nem igazán érdekli, mit gondolnak róla mások. A csillagjegy szülöttei gyakran meglehetősen csapodárak és kérlelhetetlenek. Néha visszafogottnak tűnhet, máskor minden szabályt és korlátot felrúg. Sosem tudhatod előre, mit fog tenni, mert kiszámíthatatlan, megbízhatatlan és könyörtelen. Egyszer vidám és a fellegekben jár, szinte őrültnek és viccesnek látod, máskor pontosan az ellenkezője, kegyetlen és rendkívül zavaró típus. Forrófejű, a pillanat hevében, meggondolatlanul cselekszik, ilyenkor képtelenség őt visszatartani, és talán nem is érdemes. Nemcsak a párkapcsolatban, a munkájában is hasonlóan viselkedik. Különc természetét nem könnyű megérteni. Az is biztos, ha úgy érzi, hogy csapdába került, azonnal veszi a nyúlcipőt.

A szeszélyes Bika nem jelent jót

A Bika kétségtelenül a legbirtoklóbb, a legnyakasabb és a legmakacsabb csillagjegy. Pontosan ezen tulajdonságai teszik kegyetlenné és nagyon veszélyessé. Született vezetőként hajlamos azt tenni, ami neki a legjobb, függetlenül a többiek kívánságaitól. Amit a fejébe vesz, attól nem tántoríthatod el, minél logikusabb magyarázatot találsz, ő annál ellenségesebb, annál merevebb és annál inkább ragaszkodik a saját igazához. Egy ideig uralja az érzelmeit, de amikor hosszasan provokálod, elveszíti a türelmét és robbanásig feszülhet. Akkor pedig megismered a valódi Bikát, aki ledobja magáról az álarcot, és kegyetlen önmagát adja. Szóval, nem érdemes lengetni előtte a vörös lepedőt.

A Rákkal légy különösen óvatos

A Rák kedves, segítőkész és érzékeny csillagjegy. Mégse becsüld őt alá, mert kegyetlenebb tud lenni, mint sejtenéd. Amikor találkozol vele, alig hinnéd róla, hogy bárkinek is árthatna, annyira együttérző és empatikus típus. Az igazság mégis az, neki is létezik egy sötétebb oldala, mely fittyet hány a tettei vagy a kimondott szavak következményeire. A vágyai hajtják, aszerint dönt, amit belül megfelelőnek gondol, függetlenül a többiek javaslatától. Néha kifejezetten pozitív és szeretetre méltó, máskor kifordul önmagából és szinte őrülten viselkedik. Érzelmileg bántja a környezetében élőket, hiszen pontosan tudja, mi az, amivel a legmélyebb sebeket okozhatja a lelkükben. Viselkedése kiszámíthatatlan és érthetetlen.

