Ezek a csillagjegyek észbontóan vonzóak

A Skorpió a szerelem mestere

A Skorpió elképesztő kisugárzásáról, a vonzerejéről ismert. Nem véletlenül tartják őt a legszexibb csillagjegynek. Pontosan tudja, milyen hatást gyakorol a másik nem képviselőire, ahogyan azzal is tisztában van, a hálószobában sincs miért szégyenkeznie. Szexuális energiái kiapadhatatlanok, érzékenységének köszönhetően szinte belelát a lelkedbe, szavak nélkül is érti és érzi a kívánságaidat. Szédítő az ágyban, aki képes kitalálni és persze teljesíteni is a legmélyebben rejlő vágyakat. Számára nem létezik tabu, ugyanakkor a hálószobában romantikus, figyelmes, nagyvonalú partner, akitől az őrült erotika sem áll távol. Az együttlétet soha nem felejted el, talán éppen ezért olyan észbontóan vonzó és magával ragadó típus.

A Kos igazi vad a szerelemben

A Kos, amikor akar valamit, akkor azt mindenestül és azonnal akarja. Ebbe pedig beletartozol te is. Ha pedig a hálószobába akar vonszolni, akkor hagyd magad, úgysem tudod őt elutasítani. Nemcsak lenyűgöző vonzereje miatt, hanem mert jobban teszed, ha nem mondasz neki ellent, ha már egyszer elcsábítottad. Amikor akar téged, akkor mindenestül akar. Türelmetlen típus, ha valami nem az vágyai szerint történik, könnyen megeshet, poharak röpködnek a falhoz. Sosem türtőztetni magát, ami a szívén, az a száján. Amikor szerelmes, senki és semmi más nem érdekli, csak te. A szex megszállottja, bármikor és bárhol képes egy kis huncutságra. Mellette izgalmakban biztosan nem lesz hiány, ahogyan feledhetetlen élményekben sem.

A Bika lelkében egy Rómeó lakozik

A Bika – ellentétben a Kossal – nem sieti el a szerelmet. Az udvarlásnak nagyon is megadja a módját, éppen az csigázza fel őt a leginkább, amikor becserkészhet, amikor küzdenie kell érted. Ha elronthatsz vele valamit, az éppen az, ha túlzottan könnyen adod magad. Bámulatos szerető hírében áll, érzéki és figyelmes, aki minden érzékszervével érezni akar téged. Bőröd tapintása, hajad illata, ajkad íze lobbantja fel benne a vágyat, ha még izgalmas, csábos megjegyzéseket is teszel, nem tud neked ellenállni. Mindent megad, amire vágysz, tested mellett a lelked is ragyog és élvez minden mozdulatot, együttlétet. Kedves és sármos, nem mellesleg észbontóan vonzó típus. Nem véletlenül képtelenség nemet mondani neki.

