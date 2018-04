Erre készülj áprilisban a szerelem és a párkapcsolati boldogság terén!

Minden hónap utolsó napján leülök a szőnyegre, kiterítem magam elé a kártyákat, behunyom a szemem, és veszek néhány mély lélegzetet. Amikor megfelelőképpen elcsendesedtem, megkérdezem:

Melyek a legfontosabb információk, amelyekre az olvasóimnak a következő hónapban szükségük van?

Mi az, ami a leginkább segíti őket abban, hogy megtapasztalják a szerelmet és a párkapcsolati boldogságot?

Aztán – továbbra is behunyt szemmel, a belső vezettetésre hagyatkozva – kihúzom a kártyákat.

Az elsőt Tori Hartmann: A csakrák bölcsessége című csomagjából húzom. Ez erre a kérdésre válaszol:

Miről szól ez a hónap?

A másodikat Esther and Jerry Hicks: Getting into the Vortex (Belépés a vonzás örvényébe) című paklijából húzom, amelynek ez az alcíme: Relationship Cards (Kapcsolati kártyák). Ebből erre a kérdésre kapunk választ:

Mi lesz a feladatunk ebben a hónapban?

A harmadikat pedig Kris Carr: Crazy Sexy Love Notes (Őrülten csábos szerelmes üzenetek) című kártyáiból húzom, és ezt kérdezem hozzá:

Mivel táplálhatjuk és támogathatjuk magunkat abban a folyamatban, amit a másik két kártya üzenete elindít?

Lássuk tehát, mi vár ránk áprilisban!

Amiről a hónap szól: Hozzáállás.

Ami a feladat: Nem vonzom azt, amit nem akarok, ha arra figyelek, amit akarok.

Ami támogatni fog: Figyelj a testedre!





1. lap: Hozzáállás

Ha április elsősorban a hozzáállásról szól, akkor talán érdemes tudni, pontosan mit is takar ez a szó. Ahogy végiggondoltam, arra jutottam, hogy a hozzáállásunk elsősorban a viselkedésünkben, a szavainkban és a tetteinkben nyilvánul meg. Ezeket pedig a meggyőződéseink irányítják.

A hozzáállásunk nagyon sokféle lehet, mégis a legnyilvánvalóbb megkülönböztetés a pozitív és a negatív hozzáállás.

Ha például valakinek pozitív a hozzáállása, azt abból tudjuk, hogy sokszor jókedvű, gyakran mosolyog és nevet, minden problémára hamar megtalálja a megoldást, a nehéz helyzetekben pedig nem keseredik el, hanem a pozitívumokra fókuszál. Ennek a mélyén az a meggyőződés rejlik, hogy az élet jó, az emberek szeretetreméltók, és én magam is szeretni való vagyok.

Akinek pedig negatív a hozzáállása, az sokat kesereg és panaszkodik, legtöbbször az jut eszébe, hogy a dolgok nem sikerülhetnek jól, általában a nehézségeket látja meg először és sokat aggodalmaskodik, tehát elsősorban a negatívumokra fókuszál.

Ennek a mélyén az a meggyőződés rejlik, hogy az élet félelmetes, az emberekben nem lehet megbízni, és én magam is eléggé félresikerült vagyok.

Ezek természetesen rendkívül leegyszerűsített példák, ám ahhoz, hogy megértsük, mire érdemes áprilisban figyelnünk, elegendők.

Egyrészt abban támogatnak minket az áprilisi energiák, hogy elfogadjuk: ilyen és olyan hozzáállás is létezik. Jaj, ne légy már olyan negatív! – szólunk rá sokszor másokra, de ha tudatosítjuk, hogy a hozzáállás mélyén meggyőződések rejlenek, akkor már látjuk is, hogy a hozzáállásunk megváltoztatása sem történhet meg egyik napról a másikra. Pláne nem valaki másé. Hiszen itt is igaz az alapvetés: változtatni csak magamon tudok, ezért teljesen felesleges mások átalakításán fáradoznom.

Épp ezért a másik tudatosítani való áprilisban a saját hozzáállásunk lesz. Ha olyan hozzáállást tapasztalsz magadon, amit szeretnél átalakítani, keresd meg azokat a meggyőződéseket, amelyek működtetik. Ezek helyett válassz újakat, és azokat ismételd el gyakran. Így alakul át fokozatosan a hozzáállásod is.

2. lap: Nem vonzom azt, amit nem akarok, ha arra figyelek, amit akarok.

A második kártya szerint nem csak az lesz a feladatunk áprilisban, hogy a hozzáállásunkat teszteljük, hanem az is, hogy tudatosan válasszuk meg hogy, minek vagy kinek ajándékozzuk oda a figyelmünket.

Ez két ok miatt fontos:

1. Amit a figyelmünk fókuszába helyezünk, abból egyre több lesz. Például, ha van egy olyan meggyőződésed (és ezt gyakran hangoztatod is, vagy sokszor felbukkan a gondolat az elmédben), hogy minden jó pasi foglalt, akkor egyre-másra olyan férfiakkal találkozol, akik nem függetlenek, hanem már párkapcsolatban élnek.

Vagy, ha elhatároztad, hogy szeretnél egy piros bőrtáskát, akkor biztos, hogy minden kirakatban meglátsz egyet.

Vagy ha arról van szó, hogy zavar a hajléktalanok látványa, és már előre félsz, hogy mennyivel fogsz találkozni az utcán, akkor furcsa módon pont azon az útvonalon lesznek a legtöbben, amelyen te jársz aznap.

2. Mindezt felismerni azonban nem elegendő. Tudnod kell azt is, hogy valamire nem gondolni lehetetlen. Biztos hallottad már te is ezt: NE gondolj a rózsaszín elefántra! – és már látod is lelki szemeid előtt a rózsaszínben pompázó, méltóságteljes óriást.

Szóval nem tudsz nem gondolni arra, hogy minden jó pasi foglalt, ha ez a meggyőződés már befészkelte magát az elmédbe. Viszont tudsz helyette valami másra gondolni – választhatsz egy másik elképzelést, amely sokkal jobban megfelel annak, amit az életedben megtapasztalni szeretnél. Például ezt: egyre több jóképű, vonzó, független férfival találkozom.

Áprilisban tehát az a feladat, hogy vedd észre azokat a gondolataidat, amelyekkel nem azt az életet teremted meg, amelyet élni szeretnél. Ha nyakon csípted, akkor tedd fel magadnak a kérdést: rendben, eddig ezt vonzottam magamhoz, de már nem ezt akarom. Mit szeretnék helyette? És a válaszból alkosd meg azt az új gondolatot, amelyre ezentúl a figyelmedet fordítod, hogy ezzel boldog, örömteli életet teremts magadnak.

3. lap: Figyelj a testedre!

Gyakran fogalmunk sincs arról, mennyi hasznos üzenetet küld nekünk a testünk, egyszerűen azért, mert nem vesszük komolyan. Sokáig én is azt gondoltam, hogy a testem és én valahogy két különálló lény vagyunk, és ami a testemben zajlik, azzal nem kell külön foglalkoznom. Persze, ha megbetegszik, elviszem orvoshoz, és beszedem az előírt tablettákat, de ennyi az egész.

Később aztán fokozatosan elém kerültek azok az információk és tanítások, amelyekből rádöbbentem, hogy teljes tévedésben voltam. Mindaz, ami a testemben zajlik – és eltér a megszokott, egészséges működéstől – azt tükrözi, ami a lelkemben és azon keresztül az életemben zajlik. Amikor elkezdtem komolyan venni mindezt, akkor a következők történtek:

Amikor átalakítottam az életemben azt, ami nagyon zavart, elmúlt az allergiám, amire már évek óta gyógyszert szedtem.

Amikor hajlandó voltam négy teljes napra visszavonulni a munkámtól, böjtölni, és azon gondolkodni, mit szeretnék másképp az életemben, megszűnt a gyulladás, és nem került sor a beharangozott műtétre.

Amikor elhatároztam, hogy néhány napig teljes csendben leszek, egy éjszaka leforgása alatt, gyógyszerek nélkül meggyógyult a torokgyulladásom.

Jó pár példám van még, és az ismerőseim, a barátaim körében is vannak sokan, akik már megtapasztalták, micsoda erőt jelent odafigyelni testünk jelzéseire.

Áprilisban tehát fordíts fokozott figyelmet a testedre, és bánj vele gyengéden. Ha pedig valahol fájdalmat vagy feszültséget tapasztalsz, akkor először küldj oda szeretetet, majd kérdezd meg: Mit üzen számomra az, ami történik? Mi az, amit jó lenne abbahagynom? Mi az, amit jó lenne elkezdenem?

Aztán cselekedj a válasz szerint, és engedd, hogy az életed fokozatosan egyre örömtelibbé, egyre szerelmesebbé alakuljon!

