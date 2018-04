Napi horoszkóp 2018. 04. 02.: Mosd le magadról az elvárásokat!

Ma olyan üzenetek jutnak el hozzád, amelyeknek nem is te vagy a címzettje. Ez pedig könnyen félreértéseket és vígjátéki helyzeteket okozhat az életedben. Könnyen lehet, hogy most nem kellene mások beszélgetéseibe, pláne levelezéseibe beleártanod magadat. Ma tilos belekutakodnod az eléd kerülő mobiltelefonokba!

Húsvéthétfőn félre kellene tenned a bosszúságokat, és tudatosan kellene arra ügyelned, hogy minden helyzetben a megoldást válaszd a bosszankodás helyett. Ha például a locsolók bosszantanak, akkor egyszerűen menj el otthonról, vagy szerezz be valamilyen virágvizet a locsoláshoz. Ha pedig más nyomja a begyedet, beszéld ki a szerelmeddel!

Hogy állsz a tavaszi nagytakarítással? Könnyen lehet, hogy maradt még belőle húsvéthétfőre egy csomó feladat. Ma érdemes egy kicsit takarítanod, de ne felejtsd el: a fizikai nagytakarítás mit sem ér, ha a gondolataidban és az érzelmeidben nincs rend. Ma ne csak a lakásban takaríts, de a fejedben és a szívedben is kezdj el rendet rakni.

A tested szomjazik a vízre. No nem a locsolók kölnivízére, hanem arra, hogy sok tiszta vízzel átmosd a testedet. Érdemes ma és az egész héten odafigyelned arra, hogy legalább két liter tiszta vizet megigyál naponta. Ez tökéletes tavaszi méregtelenítő kúra lesz a számodra, amit a kedvenc gyógyteáiddal egészíthetsz ki.

Ünnepeld meg a szeretteid sikereit húsvéthétfőn. Ma van valaki a közeledben, aki szeretne ünnepelni, van valaki a családtagjaid között, aki arra vágyik, hogy elismerést és dicséretet kapjon az eredményei miatt. Ha őszintén tudsz örülni mások sikereinek, az sikeressé tesz téged is. Ha őszintén örülsz másokkal, másoknak is lesz okuk arra, hogy veled örüljenek.

Halak

A húsvéthétfő legfontosabb felismerése az lesz, hogy sokan állnak melletted, sokan állnak ki melletted, és sokan tudják, milyen nagy szükséged van arra, hogy szeretettel támogassanak téged. Könnyen lehet, hogy most felfedezed, nem is olyan könnyű ilyen sok szeretetet beengedni az életedbe. Nem is mindig könnyű elfogadni a szeretetet.

