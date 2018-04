2018. 04. 02. : „Az erő legyen veled” – Mars–Szaturnusz-együttállás

KOS

Mars a te bolygód. Emiatt ez az együttállás nagyon fontos számodra. Mars és Szaturnusz a karriered területére visz neked olyan eltökéltséget, ami a siker garanciája. Szóval ne kíméld magad! Tudd, hogy most megalapozhatod a jövődet! Ezt bizonyítja az is, hogy ilyen esélyed legközelebb 30 év múlva lesz. Természetesen tilos türelmetlenül azonnali eredményt elvárnod. Ami most zajlik, az nem instant karrier. Tehát a kitartás elengedhetetlen. Válj maratonfutóvá, aki hosszú távon képes beosztani az erejét!

BIKA

Minden, ami a Bak jelében zajlik, neked kedvez. A Mars–Szaturnusz-együttállás olyan ötleteket „tálal fel”, amikért érdemes küzdeni. Az a szerencse, hogy ez a küzdelem nem haladja meg az erődet, sőt inkább motivál. Az is szerencse, hogy alapvetően kitartó és szorgalmas vagy. Most (is) ez a siker záloga. Előnyben vagy, ha továbbtanuláson, posztgraduális képzésen vagy külföldi témán töröd a fejed. Ugyanis elsősorban ezeket támogatja az együttállás. Közben ne feledd, hogy kapkodásra most sincs okod!

IKREK

A Mars–Szaturnusz-együttállásért nem fogsz lelkesedni. Neked ez most nem hoz semmi extra „bevételt”. Sőt veszteség érhet. Aggódnod nem kell, mert kivédheted a bajt, ha felkészült vagy. Először is tudnod kell, hogy egyetlen konstelláció sem a te megleckéztetésedről szól. A húsvéthétfői együttállás „célja”, hogy végre elengedd azt, aminek „lejárt a szavatossági ideje”. Lehet ez kapcsolat, helyzet, pénz, vagyontárgy vagy bármi. Könnyebb, ha emlékezteted magad rá, hogy ez is csak kölcsön van nálad…

RÁK

Egyszerre taszító és vonzó is a te szempontodból a Mars–Szaturnusz-együttállás. Mars provokál, Szaturnusz bölcsességre tanít. Utóbbi se jelent „sima” ügyet. Azonban tuti, hogy sorsszerű. Hiszen Szaturnusz a Nagy sors bolygója. Vagyis egy sorsszerű, más szóval karmikus szerelem vár rád. Mivel te hiperérzékeny vagy, nem tudsz menekülni. Szerencsére nem is kell. Ha van kapcsolatod, akkor maradj toleráns! Ha nincs kapcsolatod, legyél óvatos és tartózkodó! Nem kell fejest ugranod egy új kapcsolatba.

OROSZLÁN

Mint a lovak, te sem fogsz fáradtságot érezni a Mars–Szaturnusz-együttállás miatt. Ez a munkád szempontjából kitűnő hír. Ám az egészséged rovására mehet. Vagyis muszáj megtalálnod az egyensúlyt a munka és az egészség között. Nem kell visszafognod magad. Csupán ügyelned kell arra, hogy legyen időd töltődni is. Húsvéthétfő munkaszüneti nap, így nem fenyeget ez a veszély. Azonban nem kizárható, hogy másfajta munkával terheled magad: kertészkedés, takarítás stb. A szervezeted jelzi, ha túlzásba esel.

SZŰZ

Óriási erőket leszel képes megmozdítani a Mars–Szaturnusz-együttállás hatására. Versenyszellemed és kreativitásod topon lesz. Húsvéthétfőn ezt nem tudod azonnal érvényesíteni a karriered építésében. De kapsz időt, hogy tervezz. Állj meg egy kicsit, és gondold át, hogy mi a cél! Ez a konstelláció eszméletlen nagy ajándék neked, ha engeded az ambícióidat felszínre törni. A Bak jelében van az együttállás, ami a Szűzhöz hasonlatosan megfontolt, józan, realista jegy. Ezek az erényeid sikerre „válthatóak”.

MÉRLEG

Mars a fiatal férfi, Szaturnusz az idős férfi szimbóluma. Ez a két rokon okozhat feszültséget az ünnepi asztalnál. Okosabb lenne, ha kimaradnál az ő csatájukból. Persze a te békeszerető, harmonikus stílusoddal nehezen összeegyeztethető a vita. Szóval nem fogod kibírni, hogy megkérd őket: a nézeteltérésüket rendezzék később. Ezzel párhuzamosan az otthonteremtés témájában kedvező folyamatokat indíthat el ez a konstelláció. Konstruktív megoldás pattanhat ki a fejedből. Írd le, vagy oszd meg valakivel!

SKORPIÓ

Szomszédokkal, testvérekkel legyél elnéző húsvéthétfőn. Lehet, hogy utálod a locsolkodást, de ez őket nem tartja vissza. Ha nem sikerül elbújnod, akkor viseld el, és hagyd magad! Gyorsabban túl leszel rajta. A Mars–Szaturnusz-együttállás másik hatását a közlekedésben fogod érezni: a 4 napos ünnep utolsó napján biztosan tömegek indulnak hazafelé. Amennyiben te is úton vagy, szánj az utazásra a szokottnál több időt, hogy ne kelljen rohannod, és kalkuláld be, hogy a többiek sietni és siettetni fognak!

NYILAS

Kettős hatást fogsz tapasztalni a Mars–Szaturnusz-együttállás miatt. 1. Mars meggondolatlanságra hajlamosít. Továbbá naivitást is jelez: könnyen rá lehet venni, hogy kölcsönadj pénzt. Később rájössz, hogy kihasználtak, és dühös leszel. Ez is a Mars. 2. Szaturnusz fukarságra hajlamosít. Úgy érezheted, hogy neked minden fillérért nagyon meg kell dolgoznod. Épp ezért nem szívesen adod ki. Ez a kettősség belső feszültséget gerjeszthet. A megoldás az lehet, hogy nem húsvéthétfőn hozol pénzügyi döntést…

BAK

A Mars–Szaturnusz-együttállás fő nyertese te vagy. Egyrészt azért, mert Szaturnusz a te bolygód, ami a Bakban, a saját jegyében a lehető legtöbbet és legjobbat hozza ki belőled. Ez felelősségről, megbízhatóságról, kitartásról, céltudatosságról és ambícióról szól. Mindez benned van. A Mars ehhez hoz erőt, lelkesedést, elszántságot és akaratosságot. Sajnos utóbbit a környezeted agressziónak titulálhatja. Óvatosnak kell lenned, ha nem akarsz konfliktust, ill. nem akarsz méltatlankodó kritikát kapni…

VÍZÖNTŐ

Misztikusan nyilvánul meg a Mars–Szaturnusz-együttállás. Szinte biztos, hogy olyan titok jut a tudtodra, amit valakinek a védelmében mindenáron meg kell őrizned. Ez nagy teher lehet a számodra. Szaturnusz a teher, ami nyomaszt. Ám aggódnod nem kell, mert Szaturnusz csak akkora feladatot ró rád, amihez felnőttél. Vagyis a titok súlyából következtethetsz arra, hogy milyen fejlettségi szinten állsz. Közben Mars a herót, a hőst hozza ki belőled, aki meg akarja menteni azt a személyt, akinek a titkát véded.

HALAK

A Mars–Szaturnusz-együttállás a baráti körödben mutat kettősséget. Mars fiatal, rámenős barátokat szimbolizál, míg Szaturnusz idősebb, bölcs, visszafogott személyeket. Mindkettőre szükséged van, mert mindkettőtől tanulhatsz. A barátok szövetségeseid és támogatóid is. Ők azok, akik drukkolnak neked. Ha jól választod meg őket, akkor veled tudnak örülni, segítenek, ha kell. De nem szólnak bele az életedbe, inkább meghallgatnak. Sőt végighallgatnak. Ez utóbbi a legnagyobb kincs mostanában, amikor mindenki rohan…