Áprilisi horoszkóp: a kirobbanó energiák hónapja

Kos

Rendkívül sikeres hónap előtt állsz, amikor olyan eredményt érhetsz el, amelyet talán még a legmerészebb álmaidban sem mertél látni. Ha változtatni szeretnél, akkor itt a ragyogó alkalom: fantasztikus lehetőséget csíphetsz meg. A pénz is úgy vonzódhat hozzád, mint mágnes a vashoz. Ámor nyila is szívedbe fúródhat. Kolléga az idegeidre mehet, valaki miatt duplán fáradhatsz, valaki rád kényszerítheti az akaratát.

Bika

A megbocsájtás és a békülés hónapja lehet ez a mostani. Persze ez nem azt jelenti, hogy el is kell felejtened mindazt, ami korábban történt. Jó, ha az eszedben tartod a történteket, így kerülheted el, hogy ugyanabba a cipőbe lépj. Pénzedre, értéktárgyaidra jobban ügyelj, kerüld a szabálytalan ügyleteket. Minden külfölddel kapcsolatos ügyön áldás van, tanulmányi sikerek és boldoggá tehetnek.

Ikrek

Több a környezetedben az irigy ember, ezért nem kellene nagydobra verni azokat a jó dolgokat, amelyek most veled történhetnek. Nagyon fontos, hogy tudatos legyél. Vagyis előbb gondolkodj, és csak utána beszélj. Mert különben olyan dolgot mondhatsz, amellyel ellenségeid számát gyarapíthatod. Balesetveszélyesebb ez a hónap, és az is lehet, hogy egy korábbi egészségi probléma ismét kiújulhat.

Rák

A szerelmi életed alakulása miatt minden okod meg lehet az örömre. Ha szülő vagy, akkor a csemetédnél nem kellene próbálkoznod egy olyan dologgal, amire ő már korábban nemet mondott. Várj még, az idő neked dolgozik! A munkahelyeden új helyzet jöhet létre, amely miatt ne aggódj. A dolgok egészen másként alakulhatnak, mint ahogyan az most látszik. A munkahelyeden kommunikációs zavarok léphetnek fel.

Oroszlán

Minden okod meg lehet a jókedvre és az örömre. Hiszen az élet több területén érezheted azt, hogy Isten a tenyerén hordoz. A munkában, megélhetésben roppant szerencsés lehetsz, ezért bármilyen változtatást most kellene lebonyolítani. Külfölddel kapcsolatban átmeneti, és elsősorban kommunikációs nehézség adódhat, de ez is gyorsan megoldódik. Rengeteg feladatot el tudsz látni, és marad idő még magadra is.

Szűz

Energikus és boldog napok következnek, amikor úgy érezheted, az élet napos oldalán sétálgathatsz. A szerelmi kapcsolatokban akkor alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd, ha figyelsz a társadra, és te is egyértelműen fogalmazol. Ha szülő vagy, csemetédre hatást gyakorolhatsz, és arra az útra terelheted, amelyet jónak tartasz. Ha nem is fogsz térdig gázolni a húszezresekben, azért nem lesz okod panaszra…

Mérleg

A házasságokban, régi párkapcsolatokban kommunikációs nehézségek adódhatnak. Nagyon fontos, hogy mielőtt megszólalsz, mérlegelj, mert így kerülheted el azt a helyzetet, amely miatt később akár a falba is verheted a fejed. Kedvez az idő ingatlanügylet bonyolításának, rokoni viszonyok is fontosabbá válhatnak. Ha egészségi problémád van, akkor nem kell aggódnod, mert jó kezekben lehetsz.

Skorpió

A házasságokban, régi párkapcsolatokban a társaddal boldog időszakot élhettek. És ez még akkor is igaz lehet, ha a kapcsolatokban esetleg nem volt minden fenékig tejföl. Ha szülő vagy, a gyermeked olyan dologgal állhat elő, amely melengetheti a szívedet. A munkahelyeden már nem alakul minden úgy, ahogy szeretnéd. Ráadásul kolléga stílusa miatt is kinyílhat a kisbicska a zsebedben. Váratlan találkozás felvillanyozhat.

Nyilas

Minden idegszáladdal a pénzre kellene koncentrálnod, mert ennek megkeresésére vagy megszerzésére a sors nem mindennapi lehetőségeket kínálhat. A munkában is több dolog alakulhat úgy, amelynek hatására nagyon jó eredményt érhetsz el. Felmerülhet a változtatásnak is a lehetősége, amelyre igent kellene mondani, mert most valóban kézben tarthatod az életedet, és tetteiddel formálhatod a jövődet.

Bak

Hihetetlenül nagy erővel és energiával rendelkezhetsz, ez az oka annak, hogy nincs feladat, amelynek tudnál a végére járni, és jó eredményt felmutatni. A rokonaiddal alakulhatnak ki kommunikációs problémák. Talán azért, mert famíliádnak tagjai nem fejezik ki egyértelműen magukat. Ha valamit nem értesz, inkább kérdezd, így kerülheted el a veszteséget. A szerelemben varázslatos pillanatok követhetik egymást.

Vízöntő

Sok múlik most a kapcsolatokon. A régi ismeretségeidnek is hasznát veheted. De az is lehet, hogy a gondviselés olyan valakivel hozhat össze, akinek a segítségével sikeresebbé, eredményesebbé válhatsz. A munkahelyeden kommunikációs zavarok léphetnek fel, de az is lehet, hogy figyelmetlenné válhatsz, és ez miatt eheted később a kefét. Ha szülő vagy, gyermekeddel nehezebben tudod megértetni magad.

Halak

Utazás során fantasztikus élményben lehet részed. Ha most foglalod le a nyaralást, akkor azt a lehető legjobbkor teszed. Amennyiben elégedetlen vagy pénzügyeid alakulásával, akkor itt az ideje, hogy ennek hangot adj. Ha most változtatsz állást, akkor minden okod meg lehet az örömre, mert fantasztikus lehetőséget csíphetsz meg.