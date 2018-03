Napi horoszkóp 2018. 03. 31.: Gyógyítsd meg a kapcsolataidat nagyszombaton!

Úgy érzed, hogy kifogyott belőled a kreativitás és a lendület. Tisztáznunk kell: ezek nem fogytak ki belőled. Pusztán arra van szükséged, hogy most egy kicsit töltsd a kreativitásodat. Egy jó kiállítás, egy séta a természetben, egy látványos film mind-mind segíti feltölteni a kreativitásod lemerülőben lévő elemeit.

A húsvét központi kérdése a testi-lelki méregtelenítés lesz. Akár végigcsináltál egy tavaszi méregtelenítést a nagyböjt alatt, akár kihagytad ezt, most érdemes lelki méregtelenítésbe kezdened. Érdemes elengedned azokat a lelki salakanyagokat, amelyek visszatartanak a boldogságtól. Most érdemes tudatosan a szeretetet választanod.

Nagyszombaton érdemes kimozdulnod otthonról és a komfortzónádból is. Jó, tudom, közhelyesnek tartod ezt a „komfortzónából kimozdulva várnak a csodák” elméletet. De ugye tudod, hogy a közhelyekben az a legbosszantóbb, hogy igazak? Valóban érdemes ma elhagynod a szokásos területedet, és új élményeket keresned.

Az a legnehezebb, amikor olyasmiben szeretnél segíteni a gyerekednek, amihez nem értesz. Könnyen lehet, hogy ilyenkor úgy érzed, tehetetlen vagy, és ez csak a dühödet fokozza. Ahelyett, hogy feleslegesen dühöngsz, most inkább kérj segítséget valakitől. Hidd el: a gyerekeidnek nem lehet olyan problémája, amit ne tudnának ők megoldani azzal a segítővel, akit te találsz nekik.

Ajándékozd meg magad egy virágcsokorral! Ajándékozd meg magad néhány tavaszi növénnyel, mert ezek a növények segítenek abban, hogy tavaszi hangulat költözzön a lakásodba. Ha pedig ahhoz van kedved, másoknak is adhatsz ajándékba egy-egy virágot. Hidd el: minden barátnőd örül egy cserép nárcisznak vagy jácintnak.

Ideje saját húsvéti hagyományokat teremtened a családoddal. Talán eddig nem láttad a húsvét szépségét, de ma felfedezheted, hogy milyen sok ünnepelni való van ilyenkor is. Mindegy, hogy vallásos vagy-e, mindegy, hogy miben hiszel, érdemes megkeresned azt a családi programot, amellyel ezentúl mindig megünnepelhetitek a húsvétot.

A családnak főzni és a családot gyógyítani az ugyanaz. Ma főzd bele az ételbe az összes szeretetedet, főzd bele a béke iránti vágyadat és főzd bele a boldogságot is. Ha pedig nem tudsz főzni, akkor legalább egy teára hívd meg azt, akinek segíteni akarsz. A szeretetedet belefőzheted egy teába is, az pedig igazi varázsitallá válik majd.

Itt az ideje újra gyerekszemmel nézned a világra. Itt az ideje annak, hogy újra gyerek legyél magad is, és itt az ideje a játékosságnak. Minél több a játék a mai napodban, annál boldogabb leszel. Akkor is játékosnak és gyermekinek kellene lenned ma, ha már felnőttek a gyerekeid, és nincsenek gyerekek a környezetedben.

Halak

Tudod, mi a szombati varázsszó? „Köszönöm.” Ez a szó most valódi varázsszóként működik, a varázserejét pedig azzal növelheted, ha mosolyogsz is hozzá. Azzal, ha mosolyogsz hozzá, azt éred el, hogy még több emberre leszel hatással, és még többen segítenek neked akkor is, ha nem kéred a segítséget, csak megköszönöd, amit eddig kaptál.

